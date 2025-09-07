ua en ru
Apple скоро проведет презентацию iPhone 17: все, что известно на данный момент

Воскресенье 07 сентября 2025 09:00
Apple скоро проведет презентацию iPhone 17: все, что известно на данный момент Чего ждать от сентябрьской презентации Apple (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Во вторник, 9 сентября, Apple проведет крупнейшую презентацию года, где представит новые iPhone, смарт-часы и другие устройства. Это часть осеннего запуска, который поможет компании удержать позиции на фоне конкуренции с Samsung, Google, Huawei и Xiaomi.

О том, что уже известно о презентации iPhone 17, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Упор на дизайн вместо искусственного интеллекта

В отличие от других технологических гигантов Кремниевой долины, Apple заметно отстает в гонке генеративного ИИ. Новая операционная система iOS 26, впервые показанная в июне, не получила значительных AI-обновлений. Поэтому компания делает ставку на аппаратные изменения, чтобы удержать пользователей в своей экосистеме.

Новые iPhone: редизайн и ультратонкая версия

Впервые за последние пять лет Apple представит заметные изменения во внешнем виде iPhone.

Флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max получат переработанную заднюю панель и обновленный блок камер.

Абсолютно новая модель - iPhone 17 Air - станет самым тонким смартфоном компании.

Эти устройства положат начало трехлетнему циклу редизайнов iPhone. В планах Apple - запуск гибкого смартфона в 2026 году и юбилейного "стеклянного" iPhone к 20-летию линейки в 2027 году.

iPhone остается главным источником дохода Apple, принося почти половину выручки компании. Смартфон также играет ключевую роль в развитии сервисного направления и стимулирует продажи аксессуаров - от Apple Watch до AirPods. Сохранение этой экосистемы особенно важно на фоне роста интереса к новым устройствам на базе искусственного интеллекта, которые способны изменить рынок.

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air

В этом году Apple представит сразу четыре модели iPhone - iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новый iPhone 17 Air. Компания продолжает искать баланс в форм-факторе: после неудачного эксперимента с компактным mini и малоуспешным "большим" Plus, Apple решила пойти по другому пути - сделать смартфон тоньше.

iPhone 17 Air: самый тонкий iPhone в истории

Новая версия Air станет примерно на треть тоньше, чем iPhone 16 Pro - всего 5,5 мм. Однако уменьшение толщины приведет к снижению автономности и упрощенной камере - у Air будет только один модуль в овальном блоке.

Смартфон получит процессор A19, стандартный USB-C, поддержку ProMotion и экран 6,6 дюйма. Из-за тонкого корпуса он не сможет работать с физическими SIM-картами - только eSIM. Кроме того, устройство будет использовать новый Wi-Fi-чип и собственный модем Apple C1.

Air займет промежуточное место между базовым iPhone 17 и Pro-версиями, но из-за близкой цены к Pro может оказаться нишевым продуктом.

iPhone 17 Pro и Pro Max: главный редизайн за 4 года

Флагманские модели получат полное обновление дизайна впервые с 2020 года. Блок камер теперь занимает верхнюю треть корпуса, а нижняя часть отведена под беспроводную зарядку.

Среди ключевых изменений:

  • новый процессор A19 Pro
  • значительный рост автономности
  • переход телефотокамеры на 48 Мп вместо 12 Мп
  • система с переменной диафрагмой
  • запись видео одновременно с фронтальной и основной камер
  • серьезное обновление селфи-камеры.

Интересно, что Apple откажется от титана и вернется к алюминиевому корпусу - ради меньшего веса и лучшего отвода тепла.

iPhone 17: больше экран и ProMotion

Базовый iPhone 17 сохранит прежний дизайн, но увеличится в размерах - дисплей составит 6,3 дюйма, как у Pro-версий. Смартфон также впервые получит экран ProMotion. Pro Max останется крупнейшим - 6,9 дюйма.

Новые аксессуары и цвета

Apple также выпустит обновленные чехлы, в том числе премиальный кросс-боди ремешок и версию в стиле старого iPhone 4 Bumper. В цветовой палитре появится небесно-голубой для iPhone 17 Air (как у MacBook Air M4) и новый оранжевый оттенок для Pro-линейки.

Apple Watch Ultra 3: упор на конкуренцию с Garmin

После годичного перерыва в обновлении линейки Apple Watch Ultra компания готовит заметное обновление. Модель Ultra 3 получит увеличенный дисплей, новый процессор S11, поддержку 5G Redcap, а также возможность использовать спутниковую связь для SMS и экстренных вызовов.

Таким образом, Apple намерена потеснить позиции Garmin на рынке профессиональных носимых устройств.

Apple Watch Series 11: эволюция без революции

Новые Series 11 внешне почти не изменятся по сравнению с Series 10, однако получат улучшенный дисплей с повышенной яркостью и обновленную палитру цветов (включая замену проблемного Jet Black). Также будет расширена линейка ремешков.

Apple Watch SE: бюджетное обновление

Базовая версия Apple Watch SE сохранит роль доступных смарт-часов. Модель получит новый дисплей и более мощный процессор. Apple активно продвигает SE как альтернативу смартфону для детей и подростков, конкурируя с Fitbit и другими бюджетными брендами.

Новые функции здоровья

Apple продолжает работу над функциями мониторинга здоровья, включая обнаружение гипертонии, но сталкивается с регуляторными барьерами. В 2025 году компания планирует запустить сервис Health+ с поддержкой ИИ-ассистента для здоровья.

AirPods Pro 3: впервые за три года

Apple представит AirPods Pro 3 уже в этом месяце - впервые за три года. Среди тестируемых функций - встроенный пульсометр, уменьшенный кейс с новым механизмом сопряжения, а также поддержка живого перевода разговоров благодаря Apple Intelligence.

Другие новинки Apple

AirTag 2 - первое обновление аксессуара для поиска вещей с новым чипом и расширенным радиусом действия.

iPad Pro (M5) - обновленная версия планшета получит новый чип и вторую фронтальную камеру, удобную для видеозвонков в любом положении.

Vision Pro - гарнитура смешанной реальности обновится с чипа M2 на M4/M5 и получит новый цвет Space Black. В ближайшие годы ожидаются более легкая и доступная версия, а также умные очки.

Apple TV - новое поколение с улучшенным процессором и поддержкой функций Apple Intelligence, включая обновленный Siri.

HomePod mini - умная колонка получит новый чип, поддержку Apple Intelligence, улучшенное звучание и новые цвета, включая красный.

