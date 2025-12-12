Apple назвала найбільш скачувані додатки та ігри 2025 року: хто в лідерах

Apple опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших застосунків та ігор на iPhone і iPad у 2025 році. На вершині списку безкоштовних додатків для iPhone (без урахування ігор) опинився чат-бот ChatGPT від OpenAI.
Слідом за ним до топ-10 увійшли Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail і Google Gemini. Для порівняння, у 2024 році ChatGPT посідав лише четверте місце, а лідером була китайська платформа для онлайн-шопінгу Temu.
Експерти зазначають, що лідерство ChatGPT серед звичних соціальних мереж і сервісів на кшталт Google Maps показує, наскільки ШІ увійшов у повсякденне життя користувачів і який потенціал у OpenAI для конкуренції з Google на мобільному пошуку.
Раніше в березні 2025 року ChatGPT уже став найбільш скачуваним застосунком у світі, випередивши TikTok і Instagram.
У категорії платних застосунків на iPhone у лідери вийшли HotSchedules, Shadowrocket і Procreate Pocket, а серед безкоштовних ігор - Block Blast!, серед платних ігор - Minecraft. На iPad популярністю користувалися безкоштовні YouTube і Roblox, а платними - додатки для творчості, наприклад, Procreate.
Apple також опублікувала список найкращих ігор Apple Arcade, де першість посіли NFL Retro Bowl '26, NBA 2K25 Arcade Edition і Balatro+.
