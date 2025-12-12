Apple назвала найбільш скачувані додатки та ігри 2025 року: хто в лідерах

Слідом за ним до топ-10 увійшли Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail і Google Gemini. Для порівняння, у 2024 році ChatGPT посідав лише четверте місце, а лідером була китайська платформа для онлайн-шопінгу Temu.

Експерти зазначають, що лідерство ChatGPT серед звичних соціальних мереж і сервісів на кшталт Google Maps показує, наскільки ШІ увійшов у повсякденне життя користувачів і який потенціал у OpenAI для конкуренції з Google на мобільному пошуку.

Раніше в березні 2025 року ChatGPT уже став найбільш скачуваним застосунком у світі, випередивши TikTok і Instagram.

У категорії платних застосунків на iPhone у лідери вийшли HotSchedules, Shadowrocket і Procreate Pocket, а серед безкоштовних ігор - Block Blast!, серед платних ігор - Minecraft. На iPad популярністю користувалися безкоштовні YouTube і Roblox, а платними - додатки для творчості, наприклад, Procreate.

Apple також опублікувала список найкращих ігор Apple Arcade, де першість посіли NFL Retro Bowl '26, NBA 2K25 Arcade Edition і Balatro+.

Найкращі безкоштовні додатки для iPhone

ChatGPT

Threads

Google

TikTok - Videos, Shop & LIVE

WhatsApp Messenger

Instagram

YouTube

Карти Google

Gmail - електронна пошта від Google

Google Gemini

Найпопулярніші платні додатки для iPhone

HotSchedules

Shadowrocket

Procreate Pocket

AnkiMobile Flashcards

Paprika Recipe Manager 3

SkyView®

TonalEnergy Tuner & Metronome

AutoSleep Track Sleep on Watch

Forest: Focus for Productivity

RadarScope

Найкращі безкоштовні ігри для iPhone

Block Blast!

Fortnite

Roblox

Township

Pokémon TCG Pocket

Королівське королівство

Clash Royale

Vita Mahjong

Whiteout Survival

Last War: Survival

Найкращі платні ігри для iPhone

Minecraft: Dream it, Build it!

Balatro

Heads Up!

Plague Inc.

Geometry Dash

Bloons TD 6

Stardew Valley

Papa's Freezeria To Go!

Animal Crossing: Pocket Camp C

Red's First Flight

Найкращі безкоштовні додатки для iPad

YouTube

ChatGPT

Netflix

Disney+

Amazon Prime Video

TikTok - Videos, Shop & LIVE

Google Chrome

Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF

Canva: AI Photo & Video Editor

HBO Max: Stream Movies & TV

Найкращі платні додатки для iPad

Procreate

Procreate Dreams

forScore

ToonSquid

Nomad Sculpt

Shadowrocket

AnkiMobile Flashcards

Bluebeam Revu для iPad

Навчи свого монстра читати

Feather: Draw in 3D

Найкращі безкоштовні ігри для iPad

Roblox

Block Blast!

Fortnite

Perfect Tidy

Magic Tiles 3: Piano Game

Міні-ігри: Calm & Chill

Goods Puzzle: Sort Challenge

hole.io

Subway Surfers

Township

Найкращі платні ігри для iPad

Minecraft: Dream it, Build it!

Geometry Dash

Stardew Valley

Balatro

Bloons TD 6

Plague Inc.

Animal Crossing: Pocket Camp C

Poppy Playtime Глава 3

Purple Place - класичні ігри

Papa's Sushiria To Go!

Найкращі аркадні ігри Apple