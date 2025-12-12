RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Apple назвала самые скачиваемые приложения и игры 2025 года: кто в лидерах

Самые популярные приложения и игры 2025 года на iPhone и iPad по версии Apple (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных приложений и игр на iPhone и iPad в 2025 году. На вершине списка бесплатных приложений для iPhone (без учета игр) оказался чат-бот ChatGPT от OpenAI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Вслед за ним в топ-10 вошли Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail и Google Gemini. Для сравнения, в 2024 году ChatGPT занимал лишь четвертое место, а лидером была китайская платформа для онлайн-шопинга Temu.

Эксперты отмечают, что лидерство ChatGPT среди привычных социальных сетей и сервисов вроде Google Maps показывает, насколько ИИ вошел в повседневную жизнь пользователей и какой потенциал у OpenAI для конкуренции с Google на мобильном поиске.

Ранее в марте 2025 года ChatGPT уже стал самым скачиваемым приложением в мире, опередив TikTok и Instagram.

В категории платных приложений на iPhone в лидеры вышли HotSchedules, Shadowrocket и Procreate Pocket, а среди бесплатных игр - Block Blast!, среди платных игр - Minecraft. На iPad популярностью пользовались бесплатные YouTube и Roblox, а платными - приложения для творчества, например, Procreate.

Apple также опубликовала список лучших игр Apple Arcade, где первенство заняли NFL Retro Bowl ’26, NBA 2K25 Arcade Edition и Balatro+.

Лучшие бесплатные приложения для iPhone

  • ChatGPT
  • Threads
  • Google
  • TikTok - Videos, Shop & LIVE
  • WhatsApp Messenger
  • Instagram
  • YouTube
  • Google Maps
  • Gmail - Email by Google
  • Google Gemini

Самые популярные платные приложения для iPhone

  • HotSchedules
  • Shadowrocket
  • Procreate Pocket
  • AnkiMobile Flashcards
  • Paprika Recipe Manager 3
  • SkyView®
  • TonalEnergy Tuner & Metronome
  • AutoSleep Track Sleep on Watch
  • Forest: Focus for Productivity
  • RadarScope

Лучшие бесплатные игры для iPhone

  • Block Blast!
  • Fortnite
  • Roblox
  • Township
  • Pokémon TCG Pocket
  • Royal Kingdom
  • Clash Royale
  • Vita Mahjong
  • Whiteout Survival
  • Last War: Survival

Лучшие платные игры для iPhone

  • Minecraft: Dream it, Build it!
  • Balatro
  • Heads Up!
  • Plague Inc.
  • Geometry Dash
  • Bloons TD 6
  • Stardew Valley
  • Papa’s Freezeria To Go!
  • Animal Crossing: Pocket Camp C
  • Red’s First Flight

Лучшие бесплатные приложения для iPad

  • YouTube
  • ChatGPT
  • Netflix
  • Disney+
  • Amazon Prime Video
  • TikTok - Videos, Shop & LIVE
  • Google Chrome
  • Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
  • Canva: AI Photo & Video Editor
  • HBO Max: Stream Movies & TV

Лучшие платные приложения для iPad

  • Procreate
  • Procreate Dreams
  • forScore
  • ToonSquid
  • Nomad Sculpt
  • Shadowrocket
  • AnkiMobile Flashcards
  • Bluebeam Revu for iPad
  • Teach Your Monster to Read
  • Feather: Draw in 3D

Лучшие бесплатные игры для iPad

  • Roblox
  • Block Blast!
  • Fortnite
  • Perfect Tidy
  • Magic Tiles 3: Piano Game
  • Mini Games: Calm & Chill
  • Goods Puzzle: Sort Challenge
  • hole.io
  • Subway Surfers
  • Township

Лучшие платные игры для iPad

  • Minecraft: Dream it, Build it!
  • Geometry Dash
  • Stardew Valley
  • Balatro
  • Bloons TD 6
  • Plague Inc.
  • Animal Crossing: Pocket Camp C
  • Poppy Playtime Chapter 3
  • Purple Place - Classic Games
  • Papa’s Sushiria To Go!

Лучшие аркадные игры Apple

  • NFL Retro Bowl ’26
  • NBA 2K25 Arcade Edition
  • Balatro+
  • Snake.io+
  • Sneaky Sasquatch
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Fruit Ninja Classic+
  • Bloons TD 6+
  • PGA TOUR Pro Golf
  • Solitaire by MobilityWare+

Напомним, что в App Store обнаружили десятки санкционных приложений, из-за чего Apple обвиняют в нарушении правил.

Также мы рассказывали о 17 приложениях 2025 года, которые Apple рекомендует скачать всем пользователям iPhone.

А еще мы объясняли, какие пять функций iOS 26 так и не были добавлены в обновление, и как это влияет на работу смартфона.

