Apple назвала самые скачиваемые приложения и игры 2025 года: кто в лидерах

Apple опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных приложений и игр на iPhone и iPad в 2025 году. На вершине списка бесплатных приложений для iPhone (без учета игр) оказался чат-бот ChatGPT от OpenAI.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Вслед за ним в топ-10 вошли Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail и Google Gemini. Для сравнения, в 2024 году ChatGPT занимал лишь четвертое место, а лидером была китайская платформа для онлайн-шопинга Temu.
Эксперты отмечают, что лидерство ChatGPT среди привычных социальных сетей и сервисов вроде Google Maps показывает, насколько ИИ вошел в повседневную жизнь пользователей и какой потенциал у OpenAI для конкуренции с Google на мобильном поиске.
Ранее в марте 2025 года ChatGPT уже стал самым скачиваемым приложением в мире, опередив TikTok и Instagram.
В категории платных приложений на iPhone в лидеры вышли HotSchedules, Shadowrocket и Procreate Pocket, а среди бесплатных игр - Block Blast!, среди платных игр - Minecraft. На iPad популярностью пользовались бесплатные YouTube и Roblox, а платными - приложения для творчества, например, Procreate.
Apple также опубликовала список лучших игр Apple Arcade, где первенство заняли NFL Retro Bowl ’26, NBA 2K25 Arcade Edition и Balatro+.
