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Apple назвала дату презентації нових iPhone

Купертіно, Вівторок 06 жовтня 2020 22:01
Apple назвала дату презентації нових iPhone
Фото: магазин Apple (pixabay com)
Автор: Максим Зайченко

Американська компанія Apple 13 жовтня проведе онлайн-презентацію нових iPhone 12. Будуть представлені 4 моделі смартфонів, а також очікуються інші пристрої та оновлення.

Про це повідомляється в офіційному повідомленні компанії журналістам, передає 9to5mac.

Презентація відбудеться о 20:00 за київським часом. Видання зазначає, що покажуть відразу чотири нових iPhone:

  • iPhone 12 mini з екраном 5,4 дюйма;
  • iPhone 12 з екраном 6,1 дюйма;
  • iPhone 12 Pro з екраном 6,1 дюйма;
  • iPhone 12 Pro Max з екраном 6,7 дюйма.

Крім того, очікується презентація інших пристроїв, на кшталт нових навушників і оновлення Apple TV.

Нагадаємо, Apple на вересневої презентації представила нове покоління розумних годинників і планшетів iPad.

Також РБК-Україна писало, що Apple має намір навчити Siri говорити українською.

Зазначимо, раніше Apple запатентувала екран, який буде відновлюватися від пошкоджень

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