Apple назвала дату презентації нових iPhone

Американська компанія Apple 13 жовтня проведе онлайн-презентацію нових iPhone 12. Будуть представлені 4 моделі смартфонів, а також очікуються інші пристрої та оновлення.
Про це повідомляється в офіційному повідомленні компанії журналістам, передає 9to5mac.
Презентація відбудеться о 20:00 за київським часом. Видання зазначає, що покажуть відразу чотири нових iPhone:
Крім того, очікується презентація інших пристроїв, на кшталт нових навушників і оновлення Apple TV.
Нагадаємо, Apple на вересневої презентації представила нове покоління розумних годинників і планшетів iPad.
Також РБК-Україна писало, що Apple має намір навчити Siri говорити українською.
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