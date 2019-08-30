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Apple назвала дату презентації нових iPhone

Новини » Телеком & IT    30.08.2019 - 13:07
Apple назвала дату презентації нових iPhone
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Нові iPhone представлять 10 вересня

Американська компанія Apple проведе презентацію нових iPhone 10 вересня. Про це повідомляє профільне видання Apple Insider, яке спеціалізується на новинах про продукцію цієї компанії.

Повідомляється, що Apple розіслала журналістам запрошення на презентацію 10 вересня в театрі Стіва Джобса, розташованому на території кампуса Apple Park в Купертіно. Зазначимо, з 2012 року компанія у другій декаді вересня проводить презентації нових моделей свого смартфона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися перші фотографії нового iPhone 11, які демонструють внутрішню частину смартфона. На фото зображено великий модуль камери, а також процесор A13 Bionic. Крім того, значне місце відводиться великої літій-іонній батареї, яка дозволить iPhone мати рекордну автономність.

До цього з'явилася інформація, що Apple планує випустити три нові моделі iPhone. Нові моделі смартфонів Pro прийдуть на зміну iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. При цьому наголошується, що новинки не будуть підтримувати функцію 5G.

З'явилося фото першого смартфона з 64-мегапіксельною камерою
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