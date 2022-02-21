Apple начала пробное производство iPhone 14

Luxshare Precision пока что не получила заказ на пробное и массовое производство от Apple, однако планирует исправить это в течении нынешнего года. В то же время, основным производителем остается компания Foxconn.

Во время пробного производства заводы обязаны подготовить список материалов, компонентов и деталей для улучшения процесса. Также речь идет и о установке контроля качества.

После сбора данных, завод исправляет отклонения и оценивает производительный процесс.

Уже после этого, Apple начинает массовое производство устройства.