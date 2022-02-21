UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Apple начала пробное производство iPhone 14

Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple начала пробное производство ещё не анонсированной модели iPhone 14. Заводы должны оценить качество своей работы перед началом серийного производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на IThome.

Luxshare Precision пока что не получила заказ на пробное и массовое производство от Apple, однако планирует исправить это в течении нынешнего года. В то же время, основным производителем остается компания Foxconn.

Во время пробного производства заводы обязаны подготовить список материалов, компонентов и деталей для улучшения процесса. Также речь идет и о установке контроля качества.

После сбора данных, завод исправляет отклонения и оценивает производительный процесс.

Уже после этого, Apple начинает массовое производство устройства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 2022 году компания планирует презентовать более 7 новых моделей компьютеров Mac.

Тем временем гарнитура смешанной реальности от Apple будет предоставлять уникальные функции лишь по подписке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple