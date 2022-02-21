Apple начала пробное производство iPhone 14

Компания Apple начала пробное производство ещё не анонсированной модели iPhone 14. Заводы должны оценить качество своей работы перед началом серийного производства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на IThome.
Luxshare Precision пока что не получила заказ на пробное и массовое производство от Apple, однако планирует исправить это в течении нынешнего года. В то же время, основным производителем остается компания Foxconn.
Во время пробного производства заводы обязаны подготовить список материалов, компонентов и деталей для улучшения процесса. Также речь идет и о установке контроля качества.
После сбора данных, завод исправляет отклонения и оценивает производительный процесс.
Уже после этого, Apple начинает массовое производство устройства.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 2022 году компания планирует презентовать более 7 новых моделей компьютеров Mac.
Тем временем гарнитура смешанной реальности от Apple будет предоставлять уникальные функции лишь по подписке.