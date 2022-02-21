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Apple почала пробне виробництво iPhone 14

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple почала пробне виробництво ще неанонсованої моделі iPhone 14. Заводи повинні оцінити якість своєї роботи перед початком серійного виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на IThome.

Luxshare Precision поки що не отримала замовлення на пробне і масове виробництво від Apple, проте планує виправити це протягом нинішнього року. Водночас, основним виробником залишається компанія Foxconn.

Під час пробного виробництва заводи зобов'язані підготувати список матеріалів, компонентів і деталей для поліпшення процесу. Також мова йде і про встановлення контролю якості.

Після збору даних, завод виправляє відхилення й оцінює продуктивний процес.

Вже після цього, Apple починає масове виробництво пристрою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в 2022 році компанія планує презентувати більше 7 нових моделей комп'ютерів Mac.

Тим часом гарнітура змішаної реальності від Apple буде надавати унікальні функції лише за передплатою.

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