Apple може відмовитися від базового iPhone 18: розкрито причину

Затримка iPhone Air

Видання The Information повідомило, що випуск iPhone Air 2 відкладено на невизначений термін через слабкі продажі оригінальної моделі. Пізніше уточнювалося, що Apple все ж має намір представити пристрій, але не раніше весни 2027 року, замість запланованої осені 2026 року.

Причиною перенесення, за даними джерел, стало бажання Apple додати в Air 2 другу камеру, що потребуватиме доопрацювання конструкції.

Раніше очікувалося, що восени 2026 року компанія покаже чотири пристрої - iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і iPhone Fold. Базова версія iPhone 18 мала вийти пізніше, навесні 2027 року.

Apple хоче додати в iPhone Air 2 другу камеру (фото: 9to5Mac)

Найдивніша лінійка iPhone за багато років

Тепер затримка Air 2 може призвести до того, що осінній запуск iPhone 18 стане найбільш незвичайним в історії компанії.

Якщо плани не зміняться, восени 2026 року Apple представить лише три моделі:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold.

Осіння лінійка iPhone 18 від Apple може виявитися вельми незвичайною (фото: 9to5Mac)

Це буде перший випадок, коли Apple обмежиться трьома флагманами, без доступної моделі. Таким чином, вхідний поріг ціни підніметься до 1099 доларів - стільки коштує версія Pro, тоді як базові моделі зазвичай починалися з 799 доларів.

Крім того, новий складаний iPhone Fold, що позиціонується як преміальний продукт, навряд чи стане масовим хітом відразу після виходу. Це означає, що з усієї лінійки лише два пристрої будуть звичними для покупців.

iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

Що далі?

Аналітики вважають, що такий крок може стати фінансовим ризиком для Apple, адже повторити рекордні продажі iPhone 2025 року в такому форматі буде непросто.

Тож інсайдери не виключають, що Apple все ж таки змінить плани і випустить базовий iPhone 18 вже восени 2026 року, щоб зберегти звичний цикл.

Якщо це станеться - наступна осінь пройде для компанії у звичному ритмі.

Якщо ні - Apple доведеться пояснювати користувачам, чому у 2026 році її лінійка iPhone стане меншою, але дорожчою, ніж будь-коли раніше.