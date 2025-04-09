Тарифна війна з Китаєм: на Різдво США можуть залишитися без ялинок та прикрас, - Reuters

Американці на Різдво можуть залишитись без ялинок та прикра. Такими можуть бути наслідки мит президента США Дональда Трампа проти Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Китайські виробники пластикових ялинок та інших святкових декорацій повідомляють, що замовлення від американських клієнтів, які є критично важливими для їхнього бізнесу, мали надходити вже зараз. Однак через різке підвищення імпортних тарифів цього не сталося.

За даними видання, американські роздрібні продавці майже повністю залежать від Китаю в питанні постачання різдвяних декорацій, закуповуючи там близько 87% таких товарів. Китайські фабрики також сильно залежать від ринку США, де вони продають половину своєї продукції.

Цюнь Їн, яка керує фабрикою штучних ялинок у східному місті Цзіньхуа, заявила, що цього року жоден з її американських клієнтів не зробив замовлення.

"Звичайно, все через тарифи. Зазвичай до середини квітня всі замовлення вже фіналізуються, але зараз… важко сказати, чи прийдуть замовлення. Можливо, американські клієнти цього року нічого не куплять", - наголосила вона.

Джессіка Го, яка також керує фабрикою ялинок у Цзіньхуа, сказала, що її нещодавно повідомив важливий американський клієнт, що вони призупиняють замовлення на суму 3 мільйони юанів, що еквівалентно близько 408 тисячам доларів.

Чи може США купувати іграшки та ялинки поза Китаєм

За даними видання, постачання з інших країн, окрім Китаю, буде важким. Адже другим за величиною експортером різдвяних декорацій до США є Камбоджа, яка виробляє 5,5% таких товарів. Однак і тут минулого тижня Трамп ввів тариф на імпорт. Він склав 49%.

Тим часом виконавча директорка Американської асоціації виробників різдвяних ялинок Джамі Уорнер зауважила, що переміщення виробництва в США, яке є однією з цілей Трампа при введенні тарифів, неможливе.

"Їх точно не можна виготовити в США. Тут немає виробництва, технологій, робочої сили", – сказала Уорнер.

Вона очікує значного підвищення цін і заявляє, що 80% усіх різдвяних ялинок у США є штучними. За її даними, більшість ялинок із підсвіткою, які наразі представлені на ринку США, вироблялися в Китаї.