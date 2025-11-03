Apple готує випуск нових пристроїв до 50-річчя компанії: названо терміни і моделі

До чого готується Apple в ювілейний рік

Apple відзначатиме 50-річчя 1 квітня 2026 року. Згідно з джерелами, компанія сформувала щільний графік запусків, який розпочнеться в перші місяці року.

Стартовий етап включає масштабне оновлення лінійок Mac і iPad. Очікується випуск MacBook Air на базі чіпа M5, MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max, а також оновлених моніторів. У сегменті планшетів заплановані iPad Air з процесором M4 і базовий iPad на A18.

Навесні компанія може представити перші розумні домашні дисплеї. Їхній запуск буде пов'язаний з розвитком технологій штучного інтелекту і новим етапом у розвитку голосового асистента Siri. Подробиці мають розкрити на конференції WWDC у червні.

Однак ключові релізи, за повідомленнями, будуть зосереджені в другій половині року. Восени очікується презентація першого складаного смартфона Apple і лінійки iPhone 18 Pro, в якій вперше можуть використовуватися власні модеми компанії. Можливий і попередній показ розумних окулярів.

До кінця 2026 року може відбутися оновлення MacBook Pro - з чіпами M6, більш тонким корпусом і OLED-екраном із сенсорною поверхнею.

Попередній план запусків Apple на 2026 рік

Початок 2026 року: оновлення Mac і iPad (M5 і M4-чіпи), реліз iPhone 17e.

Березень-квітень 2026 року: запуск розумних домашніх дисплеїв (дві моделі).

Червень 2026 року (WWDC): презентація iOS 27, macOS 27, watchOS 27 і розширені можливості Apple Intelligence і Siri.

Осінь 2026 року: перший складаний смартфон Apple і лінійка iPhone 18 Pro.

Кінець 2026 року: оновлення MacBook Pro з M6 і OLED-дисплеєм.

Протягом року: новий iPad mini, M5 Mac mini, M5 Mac Studio і розширення лінійки пристроїв для розумного будинку.

У чому особливість стратегії

Майбутні релізи відображають прагнення Apple увійти в категорії, де конкуренти вже активно закріпилися. Складані смартфони давно просувають Samsung і Google, а в сегменті розумних окулярів посилюється Meta.

Крім того, запуск розумних дисплеїв означає пряму конкуренцію з екосистемами Google і Amazon.

Що викликає питання

Заявлений обсяг новинок виглядає дуже масштабним. Якщо хоча б частина дорожньої карти буде реалізована, 2026 рік може стати помітною віхою для Apple. Водночас є сумніви в тому, наскільки реально випустити складаний iPhone, оновити MacBook Pro двічі та показати розумні окуляри - все в рамках одного року.

Однак ювілейний рік, за оцінками аналітиків, компанія розглядає як можливість задати технологічну стратегію на наступне десятиліття.