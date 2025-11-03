Apple готовит выпуск новых устройств к 50-летию компании: названы сроки и модели

К чему готовится Apple в юбилейный год

Apple будет отмечать 50-летие 1 апреля 2026 года. Согласно источникам, компания сформировала плотный график запусков, который начнется в первые месяцы года.

Стартовый этап включает масштабное обновление линеек Mac и iPad. Ожидается выпуск MacBook Air на базе чипа M5, MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max, а также обновленных мониторов. В сегменте планшетов запланированы iPad Air с процессором M4 и базовый iPad на A18.

Весной компания может представить первые умные домашние дисплеи. Их запуск будет связан с развитием технологий искусственного интеллекта и новым этапом в развитии голосового ассистента Siri. Подробности должны раскрыть на конференции WWDC в июне.

Однако ключевые релизы, по сообщениям, будут сосредоточены во второй половине года. Осенью ожидается презентация первого складного смартфона Apple и линейки iPhone 18 Pro, в которой впервые могут использоваться собственные модемы компании. Возможен и предварительный показ умных очков.

К концу 2026 года может состояться обновление MacBook Pro - с чипами M6, более тонким корпусом и OLED-экраном с сенсорной поверхностью.

Предварительный план запусков Apple на 2026 год

Начало 2026 года: обновления Mac и iPad (M5 и M4-чипы), релиз iPhone 17e.

Март-апрель 2026 года: запуск умных домашних дисплеев (две модели).

Июнь 2026 года (WWDC): презентация iOS 27, macOS 27, watchOS 27 и расширенные возможности Apple Intelligence и Siri.

Осень 2026 года: первый складной смартфон Apple и линейка iPhone 18 Pro.

Конец 2026 года: обновление MacBook Pro с M6 и OLED-дисплеем.

В течение года: новый iPad mini, M5 Mac mini, M5 Mac Studio и расширение линейки устройств для умного дома.

В чем особенность стратегии

Предстоящие релизы отражают стремление Apple войти в категории, где конкуренты уже активно закрепились. Складные смартфоны давно продвигают Samsung и Google, а в сегменте умных очков усиливается Meta.

Кроме того, запуск умных дисплеев означает прямую конкуренцию с экосистемами Google и Amazon.

Что вызывает вопросы

Заявленный объем новинок выглядит очень масштабным. Если хотя бы часть дорожной карты будет реализована, 2026 год может стать заметной вехой для Apple. Вместе с тем есть сомнения в том, насколько реально выпустить складной iPhone, обновить MacBook Pro дважды и показать умные очки - все в рамках одного года.

Однако юбилейный год, по оценкам аналитиков, компания рассматривает как возможность задать технологическую стратегию на следующее десятилетие.