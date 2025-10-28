Інсайдер розкрив подробиці дизайну iPhone 18 Pro та iPhone 17e: на що чекати у 2026 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

iPhone 18 Pro

За словами DCS, iPhone 18 Pro збереже той самий основний дизайн задньої камери, що і в iPhone 17 Pro. Повнорозмірне "плато" для камер буде ідентичним моделі цього року.

Неясно, чи торкнеться це вирізу під склом нижче "плато", хоча раніше DCS зазначав, що на iPhone 18 Pro він може мати злегка змінений прозорий вигляд. Крім нових кольорів, можлива невелика зміна в нижній частині корпусу.

iPhone 17e

Що стосується iPhone 17e, очікуваного на початку наступного року, DCS зазначає, що дисплей отримає Dynamic Island, на відміну від поточного iPhone 16e зі звичайним вирізом.

Новинка підтримуватиме частоту оновлення всього 60 Гц, що не дивно - тільки з iPhone 17 Apple вперше додала підтримку ProMotion в базову модель. Найімовірніше, доведеться чекати ще щонайменше рік, щоб технологія дісталася до бюджетної "e"-версії.