UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Apple готує смарт-окуляри для спорту й здоров'я: компанія змінює концепцію гаджета

10:03 04.08.2026 Вт
2 хв
Купертинівці шукають професіоналів для втілення задуму
aimg Ольга Завада
Безпека даних та фітнес: Apple інтегрує спортивні функції у розумні окуляри (фото: Pexels)

Apple розглядає можливість позиціонування своїх майбутніх смарт-окулярів як пристрою для фітнесу та відстеження здоров'я за аналогією з Apple Watch.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на аналітичний звіт Марка Гурмана для Bloomberg.

Окрім розширення функціоналу, цей крок покликаний вирішити проблему сприйняття пристрою користувачами.

Гарнітури з вбудованими камерами часто викликають занепокоєння щодо приватності через ризик прихованої зйомки, тоді як чітка орієнтація на спорт зміщує фокус на користь гаджета.

Спеціальні датчики зможуть

  • відстежувати рухи користувача,
  • аналізувати фізичну активність,
  • передавати дані в додатки.

Вакансії у Купертіно як рушій змін?

Прямим підтвердженням зміни стратегії стала публікація нових вакансій техногіганта. Apple шукає фахівця, який очолить розробку продуктів у сфері здоров'я та фітнесу для лінійки візуальних пристроїв.

Від кандидатів вимагають досвіду створення споживчих медичних або спортивних продуктів, а також здатності формувати чітку концепцію гаджета в умовах високої невизначеності.

Читайте більше: Apple зіткнулася з дефіцитом MacBook Air: компанія готує нове подорожчання

Чому для Vision Pro концепція не згодилась?

Цікаво, що початково компанія розглядала можливість зробити гарнітуру змішаної реальності Vision Pro фітнес-пристроєм.

Інженери планували використовувати систему датчиків для відстеження рухів тіла під час тренувань та виводу на екран показників пульсу чи спалених калорій у реальному часі.

Проте від ідеї тимчасово відмовилися з технічних причин:

Гарнітура Vision Pro важить понад 500 грамів. Це створює надмірне навантаження на шию під час інтенсивних фізичних вправ.

Повноцінну інтеграцію фітнес-функцій відклали до моменту створення полегшеного корпусу.

За оцінками експертів, повноцінні фітнес-можливості з'являться не у першому випуску смарт-окулярів Apple, а вже у другій генерації пристрою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
AppleГаджети