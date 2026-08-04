RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Apple готовит смарт-очки для спорта и здоровья: компания меняет концепцию гаджета

10:03 04.08.2026 Вт
2 мин
Купертиновцы ищут профессионалов для реализации замысла
aimg Ольга Завада
Безопасность данных и фитнесс: Apple интегрирует спортивные функции в умные очки (фото: Pexels)

Apple рассматривает возможность позиционирования своих будущих смарт-очков как устройства для фитнеса и отслеживания здоровья по аналогии с Apple Watch.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg.

Помимо расширения функционала этот шаг призван решить проблему восприятия устройства пользователями.

Гарнитуры со встроенными камерами часто вызывают беспокойство относительно приватности из-за риска скрытой съемки, тогда как четкая ориентация на спорт смещает фокус в пользу гаджета.

Специальные датчики смогут

  • отслеживать движения пользователя,
  • анализировать физическую активность,
  • передавать данные в приложения.

Вакансии в Купертино как двигатель перемен?

Прямым подтверждением смены стратегии стала публикация новых вакансий техногиганта. Apple ищет специалиста, возглавляющего разработку продуктов в сфере здоровья и фитнеса для линейки визуальных устройств.

От кандидатов требуется опыт создания потребительских медицинских или спортивных продуктов, а также способности формировать четкую концепцию гаджета в условиях высокой неопределенности.

Читайте больше: Apple столкнулась с дефицитом MacBook Air: компания готовит новое подорожание

Почему для Vision Pro концепция не пригодилась?

Интересно, что первоначально компания рассматривала возможность сделать гарнитуру смешанной реальности Vision Pro фитнес-устройством.

Инженеры планировали использовать систему датчиков для отслеживания телодвижений во время тренировок и вывода на экран показателей пульса или сожженных калорий в реальном времени.

Однако от идеи временно отказались по техническим причинам:

Гарнитура Vision Pro весит более 500 грамм. Это создает чрезмерную нагрузку на шею во время интенсивных физических упражнений.

Полноценную интеграцию фитнес-функций отложили до момента создания облегченного корпуса.

По оценкам экспертов, полноценные фитнес-возможности появятся не в первом выпуске смарт-очков Apple, а уже во второй генерации устройства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
AppleГаджеты