Apple готовит смарт-очки для спорта и здоровья: компания меняет концепцию гаджета

Помимо расширения функционала этот шаг призван решить проблему восприятия устройства пользователями.

Гарнитуры со встроенными камерами часто вызывают беспокойство относительно приватности из-за риска скрытой съемки, тогда как четкая ориентация на спорт смещает фокус в пользу гаджета.

Специальные датчики смогут

отслеживать движения пользователя,

движения пользователя, анализировать физическую активность,

физическую активность, передавать данные в приложения.

Вакансии в Купертино как двигатель перемен?

Прямым подтверждением смены стратегии стала публикация новых вакансий техногиганта. Apple ищет специалиста, возглавляющего разработку продуктов в сфере здоровья и фитнеса для линейки визуальных устройств.

От кандидатов требуется опыт создания потребительских медицинских или спортивных продуктов, а также способности формировать четкую концепцию гаджета в условиях высокой неопределенности.

Читайте больше: Apple столкнулась с дефицитом MacBook Air: компания готовит новое подорожание

Почему для Vision Pro концепция не пригодилась?

Интересно, что первоначально компания рассматривала возможность сделать гарнитуру смешанной реальности Vision Pro фитнес-устройством.

Инженеры планировали использовать систему датчиков для отслеживания телодвижений во время тренировок и вывода на экран показателей пульса или сожженных калорий в реальном времени.

Однако от идеи временно отказались по техническим причинам:

Гарнитура Vision Pro весит более 500 грамм. Это создает чрезмерную нагрузку на шею во время интенсивных физических упражнений.

Полноценную интеграцию фитнес-функций отложили до момента создания облегченного корпуса.

По оценкам экспертов, полноценные фитнес-возможности появятся не в первом выпуске смарт-очков Apple, а уже во второй генерации устройства.