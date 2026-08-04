Apple готовит смарт-очки для спорта и здоровья: компания меняет концепцию гаджета

Apple рассматривает возможность позиционирования своих будущих смарт-очков как устройства для фитнеса и отслеживания здоровья по аналогии с Apple Watch.
Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg.
Помимо расширения функционала этот шаг призван решить проблему восприятия устройства пользователями.
Гарнитуры со встроенными камерами часто вызывают беспокойство относительно приватности из-за риска скрытой съемки, тогда как четкая ориентация на спорт смещает фокус в пользу гаджета.
Специальные датчики смогут
Прямым подтверждением смены стратегии стала публикация новых вакансий техногиганта. Apple ищет специалиста, возглавляющего разработку продуктов в сфере здоровья и фитнеса для линейки визуальных устройств.
От кандидатов требуется опыт создания потребительских медицинских или спортивных продуктов, а также способности формировать четкую концепцию гаджета в условиях высокой неопределенности.
Интересно, что первоначально компания рассматривала возможность сделать гарнитуру смешанной реальности Vision Pro фитнес-устройством.
Инженеры планировали использовать систему датчиков для отслеживания телодвижений во время тренировок и вывода на экран показателей пульса или сожженных калорий в реальном времени.
Однако от идеи временно отказались по техническим причинам:
Гарнитура Vision Pro весит более 500 грамм. Это создает чрезмерную нагрузку на шею во время интенсивных физических упражнений.
Полноценную интеграцию фитнес-функций отложили до момента создания облегченного корпуса.
По оценкам экспертов, полноценные фитнес-возможности появятся не в первом выпуске смарт-очков Apple, а уже во второй генерации устройства.