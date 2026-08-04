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Apple готовит смарт-очки для спорта и здоровья: компания меняет концепцию гаджета

10:03 04.08.2026 Вт
2 мин
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aimg Ольга Завада
Apple готовит смарт-очки для спорта и здоровья: компания меняет концепцию гаджета Безопасность данных и фитнесс: Apple интегрирует спортивные функции в умные очки (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple рассматривает возможность позиционирования своих будущих смарт-очков как устройства для фитнеса и отслеживания здоровья по аналогии с Apple Watch.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg.

Помимо расширения функционала этот шаг призван решить проблему восприятия устройства пользователями.

Гарнитуры со встроенными камерами часто вызывают беспокойство относительно приватности из-за риска скрытой съемки, тогда как четкая ориентация на спорт смещает фокус в пользу гаджета.

Специальные датчики смогут

  • отслеживать движения пользователя,
  • анализировать физическую активность,
  • передавать данные в приложения.

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Прямым подтверждением смены стратегии стала публикация новых вакансий техногиганта. Apple ищет специалиста, возглавляющего разработку продуктов в сфере здоровья и фитнеса для линейки визуальных устройств.

От кандидатов требуется опыт создания потребительских медицинских или спортивных продуктов, а также способности формировать четкую концепцию гаджета в условиях высокой неопределенности.

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Почему для Vision Pro концепция не пригодилась?

Интересно, что первоначально компания рассматривала возможность сделать гарнитуру смешанной реальности Vision Pro фитнес-устройством.

Инженеры планировали использовать систему датчиков для отслеживания телодвижений во время тренировок и вывода на экран показателей пульса или сожженных калорий в реальном времени.

Однако от идеи временно отказались по техническим причинам:

Гарнитура Vision Pro весит более 500 грамм. Это создает чрезмерную нагрузку на шею во время интенсивных физических упражнений.

Полноценную интеграцию фитнес-функций отложили до момента создания облегченного корпуса.

По оценкам экспертов, полноценные фитнес-возможности появятся не в первом выпуске смарт-очков Apple, а уже во второй генерации устройства.

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