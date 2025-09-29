Apple готує рекордну кількість iPhone: чого чекати у 2026 році

Як змінювалася стратегія Apple

Одна модель за раз

До 2013 року Apple дотримувалася класичної схеми: один iPhone на рік. Так з'являлися iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 і 5S.

Два пристрої одночасно

У 2014 році компанія зробила крок до диверсифікації - разом вийшли iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Подібна схема зберігалася до iPhone 7/7 Plus.

Три моделі

З 2017 року Apple додала третій варіант: так з'явилися iPhone 8, 8 Plus і революційний iPhone X.

Чотири моделі

У 2020 році асортимент розширився ще більше: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro і 12 Pro Max. Надалі ця стратегія збереглася, хоча міні-модель змінилася на Plus.

Поява iPhone Air

У 2025 році Apple вперше змінила розстановку сил у сегменті преміум-смартфонів: до iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max додався новий продукт - iPhone Air.

Незважаючи на те, що "прошка" залишалася найтехнологічнішим варіантом, саме Air став найбільш обговорюваним пристроєм - користувачам довелося обирати між кращими характеристиками і новим форм-фактором.

Що буде далі

За інформацією інсайдерів, у 2027 році Apple покаже відразу п'ять пристроїв (без урахування "бюджетного" iPhone 18e):

iPhone 18

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Air (з мінімальними змінами)

iPhone Fold.

Особлива увага прикута до iPhone Fold. Логічно було б очікувати, що складаний смартфон стане флагманом лінійки, отримавши всі топові характеристики Pro Max. Але експерти не виключають компромісів.

Ризики фрагментації

Є кілька факторів, через які iPhone Fold може не стати безумовним лідером:

Досвід з iPhone Air показав, що Apple готова розділяти між дизайном і технічними характеристиками

Собівартість складаних дисплеїв вкрай висока, тому компанія може заощадити на камерах

Додаткова вага модуля камер Pro Max у разі Fold може зробити пристрій занадто важким.

У результаті користувачі можуть опинитися перед вибором одразу трьох "топових" моделей:

iPhone Air - найлегший і найстильніший

iPhone Fold - найбільш інноваційний і з великим екраном

iPhone 18 Pro Max - найкращий за камерами.

Таким чином, Apple ризикує перетворити лінійку на ще більш фрагментовану і змусити покупців робити компромісний вибір.