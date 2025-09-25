ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Це не подряпини. Apple пояснила, чому на iPhone 17 з'являються сліди на корпусі

Четвер 25 вересня 2025 13:39
UA EN RU
Це не подряпини. Apple пояснила, чому на iPhone 17 з'являються сліди на корпусі Apple відповіла на скарги користувачів на знос iPhone 17 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Запуск нового iPhone майже завжди супроводжується скандалами. Поки iPhone Air вражає тестами на вигин, у деяких користувачів викликає питання міцність алюмінієвого корпусу iPhone 17 Pro.

Про те, чому на iPhone 17 виникають пошкодження корпусу, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що говорить Apple

Перші скарги на подряпини з'явилися в день релізу iPhone 17 у статті Bloomberg. У публікації показали сліди зносу на демонстраційних зразках iPhone 17 Pro в Apple Store і у партнерів компанії. Основні пошкодження були на задній панелі, особливо навколо вирізу для MagSafe.

Apple пояснює, що ці "дефекти" викликані зношеними підставками MagSafe в деяких магазинах. "Це не подряпини, а перенесення матеріалу з підставки на корпус, який легко видаляється при очищенні", - заявили в Apple.

Компанія вже працює над усуненням проблеми - найімовірніше, заміною зношених підставок. Пошкодження помічені і на інших моделях iPhone, включно з iPhone 16.

Ще одну потенційну вразливість показав YouTube-канал JerryRigEverything: підняті краї навколо блоку камери на задній панелі iPhone 17 Pro особливо схильні до подряпин. Причина в тому, що Apple не додала фаску або округлення по краях камери.

Apple стверджує, що краї блоку камери мають схожі характеристики з анодованими алюмінієвими корпусами інших пристроїв компанії, включно з iPhone і MacBook. Незважаючи на це, з часом користувачі можуть спостерігати природний знос, включно з невеликими подряпинами.

Що говорять тести

Загалом, лінійки iPhone Air і iPhone 17 показали відмінну міцність. iPhone Air не згинається при нормальному тиску, незважаючи на ультратонкий корпус, а керамічне покриття Ceramic Shield 2 у всіх нових моделей стало значно стійкішим до подряпин.

За даними JerryRigEverything, iPhone 17 Pro стійкий до подряпин, за винятком країв блоку камери. Корпус і сама камера залишаються захищеними при звичайному використанні.

Apple підкреслює, що iPhone 17 використовують ультралегкий алюмінієвий сплав серії 7000 авіаційного класу, а анодоване покриття перевищує галузеві стандарти мікротвердості. У компанії проводять суворі тести на міцність, щоб пристрої витримували повсякденне використання.

При цьому варто зберігати скепсис, коли бачите фотографії подряпаних iPhone у соцмережах - частина з них може бути зроблена навмисно. Демонстраційні зразки в магазинах також не завжди об'єктивні, оскільки їх щодня чіпають сотні або тисячі покупців.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
Новини
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"