Apple готує нову Siri: навіщо компанія вже оновила всі свої пристрої

Підготовка для нової Siri AI та iOS 27

Головне завдання релізу 26.6 - попереднє індексування даних у Spotlight для майбутньої iOS 27, вихід якої очікується вже у вересні.

Оновлення оптимізує пошуковий індекс. Це необхідно для повноцінної роботи персоналізованого ШІ-помічника Siri AI, який є частиною комплексу Apple Intelligence.

Що прагнуть оптимізувати:

Роботу з контекстом: оновлений помічник зможе аналізувати та використовувати інформацію з повідомлень, нотаток, пошти, викликів та інших сервісів;

Локальну обробку: для надання точних відповідей персональні дані користувача мають бути заздалегідь каталогізовані безпосередньо на пристрої;

Системні вимоги: повноцінно оцінити нові можливості пошуку та Siri AI зможуть власники iPhone 15 Pro та новіших моделей, які мають щонайменше 8 ГБ оперативної пам'яті та потужний процесор.

Розробники та бета-тестери зазначають, що індексація може зайняти тривалий час. Завдяки випуску iOS 26.6 Apple намагається завчасно підготувати пристрої, щоб після релізу iOS 27 користувачам не довелося чекати обробки даних кілька днів поспіль.

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Нові функції: виявлення загрози та ліміти блокувань

Окрім підготовчих процесів, iOS 26.6 містить кілька корисних функціональних доповнень:

Захист від шкідливих повідомлень: система навчилася визначати потенційно небезпечні SMS та сповіщення, які можуть загрожувати приватності чи працездатності смартфона.

У разі виявлення ризику iPhone запропонує переслати повідомлення фахівцям Apple для покращення загального захисту;

Сповіщення про ліміт заблокованих контактів: відтепер операційна система попереджатиме користувача про досягнення максимальної межі заблокованих номерів (поточний ліміт становить 20 000 контактів на один пристрій) та допоможе очистити список;

Виправлення помилок: усунуто збої у HealthKit під час авторизації ідентифікатора артеріального тиску, виправлено спотворення HDR-скріншотів у Messages та збої під час синхронізації наліпок через iCloud.

Також у коді системи виявлено згадки про майбутню функцію захисту від крадіжок, яка блокуватиме смартфон у разі різкого вихоплювання з рук - аналог системи Theft Detection Lock від Google.

Очікується, що цей інструмент повноцінно запрацює вже в iOS 27.

Патчі безпеки та оновлення для старих Mac

Паралельно з мобільними платформами Apple випустила macOS 26.6, що містить понад 150 виправлень у системі безпеки. Для користувачів застарілих комп'ютерів, які не підтримують актуальну версію ОС, компанія підготувала окремі безпекові патчі macOS 14.8.8 та macOS 15.7.8.

Фахівці зазначають, що iOS 27 та macOS 27 не стануть радикальним переосмисленням дизайну, проте принесуть глибоку інтеграцію великих мовних моделей безпосередньо у пристрій без обов'язкового звернення до сторонніх хмарних сервісів.

Також розробники продовжать "шліфувати "інтерфейс Liquid Glass, усуваючи актуальні користувацькі зауваження щодо доступності та зручності використання.