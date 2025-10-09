ua en ru
Бізнес » Tech

Apple готує нові MacBook із чипом M5: графік виходу на 2025-2026 роки

Четвер 09 жовтня 2025 12:10
Apple готує нові MacBook із чипом M5: графік виходу на 2025-2026 роки Що відомо про терміни виходу нових моделей Mac (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple готується представити нове покоління процесорів M5, яке дасть старт оновленню лінійки Mac. З чуток, перші пристрої з M5 можуть з'явитися до кінця 2025 року, проте основна частина оновлень відбудеться у 2026 році.

РБК-Україна з посиланням на MacRumors розповідає, коли можуть вийти нові ноутбуки і настільні комп'ютери Apple.

MacBook Pro

Вважається, що MacBook Pro може стати першим пристроєм із чипом M5. Неанонсований ноутбук вже з'явився у витоку FCC, а запаси 14-дюймового MacBook Pro з M4 зменшуються.

Можливо, Apple оновить 14-дюймовий M4 MacBook Pro до M5 наприкінці 2025 року, а версії M5 Pro і M5 Max вийдуть на початку 2026 року. Також не можна виключати, що всі три моделі з'являться одночасно - або восени 2025 року, або на початку 2026 року.

Apple готує нові MacBook із чипом M5: графік виходу на 2025-2026 рокиMacBook Pro (фото: MacRumors)

MacBook Air

Очікується, що нові 13- і 15-дюймові MacBook Air з M5 вийдуть на початку 2026 року, приблизно в березні-квітні. Для порівняння, моделі з M4 з'явилися в березні 2025 року.

Apple готує нові MacBook із чипом M5: графік виходу на 2025-2026 рокиMacBook Air (фото: MacRumors)

iMac

Останній апдейт iMac із чипом M4 відбувся в жовтні 2024 року. Модель може бути оновлена одночасно з 14-дюймовим MacBook Pro або з M5 MacBook Air. Точних чуток про терміни немає, але оновлення очікується в період з кінця 2025 до початку 2026 року.

Деякі кастомні конфігурації iMac затримуються і не будуть доставлені до кінця жовтня, що може вказувати на швидке оновлення, як і у випадку з 14-дюймовим MacBook Pro.

Apple готує нові MacBook із чипом M5: графік виходу на 2025-2026 рокиiMac (фото: MacRumors)

Mac mini

Оновлення Mac mini очікується на початку 2026 року. У серпні було виявлено ідентифікатор Mac mini з чипом M5, що підтверджує роботу над оновленням.

Apple не завжди оновлює Mac mini з виходом нових чипів - M3 і M3 Pro він так і не отримав. Минулого року Mac mini оновлювався до M4 і M4 Pro у жовтні.

Apple готує нові MacBook із чипом M5: графік виходу на 2025-2026 рокиMac mini (фото: MacRumors)

Mac Studio

Mac Studio отримав оновлення з M4 Max і M3 Ultra у березні 2025 року, тому найближче оновлення навряд чи вийде раніше, ніж з'являться M5 Max і M5 Ultra. За прогнозами, це може статися лише наприкінці 2026 року.

Apple готує нові MacBook із чипом M5: графік виходу на 2025-2026 рокиMac Studio (фото: MacRumors)

Mac Pro

Mac Pro досі використовує чип M2 Ultra з 2023 року і потребує оновлення.

Чутки про M4 Ultra з 32-ядерним CPU і 80-ядерним GPU, які передбачав Bloomberg, не підтвердилися. Найімовірніше, Apple оновить Mac Pro або за допомогою M3 Ultra, або одразу з M5 Ultra, але чекати цього варто середини або кінця 2026 року.

Apple готує нові MacBook із чипом M5: графік виходу на 2025-2026 рокиMac Pro (фото: MacRumors)

Apple може провести захід у жовтні

Хоча більшість Mac з M5 вийдуть у 2026 році, деякі пристрої з'являться вже у 2025 році. Серед них - новий iPad Pro і оновлена версія Vision Pro, а також HomePod mini, AirTag 2 і оновлений Apple TV.

Apple може представити нові продукти і чип M5 або на спеціальному заході, або через прес-релізи.

