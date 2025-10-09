ua en ru
Apple готовит новые MacBook с чипом M5: график выхода на 2025-2026 годы

Четверг 09 октября 2025 12:10
Apple готовит новые MacBook с чипом M5: график выхода на 2025-2026 годы Что известно о сроках выхода новых моделей Mac (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple готовится представить новое поколение процессоров M5, которое даст старт обновлению линейки Mac. По слухам, первые устройства с M5 могут появиться до конца 2025 года, однако основная часть обновлений произойдет в 2026 году.

РБК-Украина со ссылкой на MacRumors рассказывает, когда могут выйти новые ноутбуки и настольные компьютеры Apple.

MacBook Pro

Считается, что MacBook Pro может стать первым устройством с чипом M5. Неанонсированный ноутбук уже появился в утечке FCC, а запасы 14-дюймового MacBook Pro с M4 уменьшаются.

Возможно, Apple обновит 14-дюймовый M4 MacBook Pro до M5 в конце 2025 года, а версии M5 Pro и M5 Max выйдут в начале 2026 года. Также нельзя исключать, что все три модели появятся одновременно - либо осенью 2025 года, либо в начале 2026 года.

Apple готовит новые MacBook с чипом M5: график выхода на 2025-2026 годыMacBook Pro (фото: MacRumors)

MacBook Air

Ожидается, что новые 13- и 15-дюймовые MacBook Air с M5 выйдут в начале 2026 года, примерно в марте-апреле. Для сравнения, модели с M4 появились в марте 2025 года.

Apple готовит новые MacBook с чипом M5: график выхода на 2025-2026 годыMacBook Air (фото: MacRumors)

iMac

Последний апдейт iMac с чипом M4 прошел в октябре 2024 года. Модель может быть обновлена одновременно с 14-дюймовым MacBook Pro или с M5 MacBook Air. Точных слухов о сроках нет, но обновление ожидается в период с конца 2025 до начала 2026 года.

Некоторые кастомные конфигурации iMac задерживаются и не будут доставлены до конца октября, что может указывать на скорое обновление, как и в случае с 14-дюймовым MacBook Pro.

Apple готовит новые MacBook с чипом M5: график выхода на 2025-2026 годыiMac (фото: MacRumors)

Mac mini

Обновление Mac mini ожидается в начале 2026 года. В августе был обнаружен идентификатор Mac mini с чипом M5, что подтверждает работу над обновлением.

Apple не всегда обновляет Mac mini с выходом новых чипов - M3 и M3 Pro он так и не получил. В прошлом году Mac mini обновлялся до M4 и M4 Pro в октябре.

Apple готовит новые MacBook с чипом M5: график выхода на 2025-2026 годыMac mini (фото: MacRumors)

Mac Studio

Mac Studio получил обновления с M4 Max и M3 Ultra в марте 2025 года, поэтому ближайшее обновление вряд ли выйдет раньше, чем появятся M5 Max и M5 Ultra. По прогнозам, это может произойти только в конце 2026 года.

Apple готовит новые MacBook с чипом M5: график выхода на 2025-2026 годыMac Studio (фото: MacRumors)

Mac Pro

Mac Pro до сих пор использует чип M2 Ultra с 2023 года и нуждается в обновлении.

Слухи о M4 Ultra с 32-ядерным CPU и 80-ядерным GPU, которые предсказывал Bloomberg, не подтвердились. Скорее всего, Apple обновит Mac Pro либо с помощью M3 Ultra, либо сразу с M5 Ultra, но ждать этого стоит середины или конца 2026 года.

Apple готовит новые MacBook с чипом M5: график выхода на 2025-2026 годыMac Pro (фото: MacRumors)

Apple может провести мероприятие в октябре

Хотя большинство Mac с M5 выйдут в 2026 году, некоторые устройства появятся уже в 2025 году. Среди них - новый iPad Pro и обновленная версия Vision Pro, а также HomePod mini, AirTag 2 и обновленный Apple TV.

Apple может представить новые продукты и чип M5 либо на специальном мероприятии, либо через пресс-релизы.

