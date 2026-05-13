Apple готує найбільше оновлення камери iPhone за роки: що змінить iOS 27

Віджети та Visual Intelligence

Додаток камери в iOS 27 стане повністю налаштовуваним. Замість фіксованої панелі зверху з'являться віджети, які можна обирати через прозоре меню Add Widgets, що висувається знизу.

Що зміниться:

Персоналізація: користувачі зможуть самостійно виносити на екран кнопки спалаху, таймера, роздільної здатності чи експозиції.

Advanced Mode: для професіоналів з'явиться розширений набір інструментів із ручним керуванням фокусом та глибиною різкості.

Siri Mode: новий режим зйомки активує функції Visual Intelligence. Це дозволить миттєво перекладати текст через об'єктив або ідентифікувати рослини та об'єкти у кадрі.

Ергономіка: кнопку розгортання всіх елементів керування перенесли з верхнього кута праворуч від кнопки затвора.

Нова роль Siri та системний пошук

Siri перестає бути просто голосовим помічником. В iOS 27 вона перетворюється на інтелектуального агента, інтегрованого у Dynamic Island.

Що покращили розробники:

Chatbot-інтерфейс: тепер взаємодія з Siri виглядає як текстовий діалог у стилі ChatGPT чи Gemini. Користувачі зможуть розгортати картки результатів у повноцінний чат, прикріплювати документи та зображення через кнопку "+".

Standalone-додаток: Siri вперше отримає власну програму, де зберігатиметься історія розмов у вигляді зручної сітки карток.

Вибір моделей: у рядку пошуку Search or Ask можна буде перемикатися між Siri та сторонніми рішеннями, як-от ChatGPT чи Gemini.

Пошук: система зможе надавати детальні відповіді з інтернету у вигляді тез та великих зображень.

Оновлення стандартних додатків та системи

Зміни дизайну торкнуться більшості системних програм для оптимізації читабельності та зручності:

Safari отримає нову стартову сторінку з чотирма вкладками зверху (вибране, закладки, список для читання та історія).

Weather - на головному екрані з'явиться панель Conditions, що дозволяє перемикатися між даними про дощ, вітер і температуру без переходу на інші сторінки.

Image Playground - додаток для генерації зображень - отримає спрощений інтерфейс із кнопкою describe a change для швидкого редагування створеного контенту.

Системні зміни: у нижніх барах додатків (Music, TV, Health) вкладку пошуку об'єднають з іншими розділами. Також з'явиться нова анімація клавіатури, яка плавно "висувається" знизу, та функції Undo/Redo для налаштування робочого столу.

Apple також планує виправити візуальні недоліки у macOS 27, зокрема проблеми з прозорістю та тінями, що заважали читанню тексту в попередній версії системи.

Офіційний вихід iOS 27 для користувачів запланований на осінь 2026 року.