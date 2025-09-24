ua en ru
Apple готує MacBook із чипом M5: коли вийдуть нові пристрої

Середа 24 вересня 2025 14:00
Apple готує MacBook із чипом M5: коли вийдуть нові пристрої Дебют чіпа Apple M5 уже не за горами (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple майже готова представити чип M5, і перші MacBook з ним мають з'явитися вже найближчим часом.

РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac розповідає, коли чекати на нові моделі M5 Mac, включно з MacBook Pro і MacBook Air.

Презентація чипа M5 може відбутися вже в жовтні

За чутками, Apple представить свій процесор нового покоління M5 уже в жовтні. Це може статися під час окремого заходу в жовтні або через кілька днів презентацій нових продуктів.

Цікаво, що чип може спочатку з'явитися не в Macbook. Так само, як M4 дебютував у iPad Pro, чутки вказують, що першим пристроєм з M5 може стати новий iPad Pro. Є навіть імовірність, що Apple Vision Pro отримає M5.

Що стосується Macbook, то однією з перших моделей з M5 може стати MacBook Pro, однак, за даними Bloomberg, його реліз може затриматися.

Історично Apple запускає нові MacBook Pro восени, тому було б логічно очікувати релізу M5 MacBook Pro цього року. Однак журналіст Bloomberg Марк Гурман стверджує, що дебют M5 MacBook Pro намічений на початок 2026 року.

Коли це станеться, M5 MacBook Pro буде доступний у звичних розмірах 14 і 16 дюймів з нинішнім дизайном корпусу. За традицією Apple, будуть три версії чипа:

  • M5
  • M5 Pro
  • M5 Max

Крім того, очікується запуск M5 MacBook Air на початку 2026 року. Найімовірніше, це станеться в лютому-березні, приблизно в той самий час, що і M4 модель цього року. M5 MacBook Air збереже дизайн M4 з варіантами 13 і 15 дюймів.

Можливо, Apple підготує й інші нові M5 Mac вже до кінця 2025 або початку 2026 року. Найімовірніші кандидати - Mac mini та iMac, однак поки що чутки про M5 Mac зосереджені виключно на ноутбуках Apple.

