Apple готує iPhone з камерою на 200 МП: названо терміни виходу

Що відомо

Ще навесні минулого року китайський інсайдер Digital Chat Station на платформі Weibo заявляв, що Apple працює над 200-Мп версією камери для iPhone. При цьому конкретні терміни впровадження нової технології тоді не називалися.

Наразі всі основні тильні камери iPhone - включно з ультраширококутною і телефото - мають роздільну здатність 48 Мп. Саме основна камера першою перейшла з 12 Мп на 48 Мп у попередніх поколіннях смартфонів Apple.

За даними джерел, дебют 200-мегапіксельної камери заплановано саме на 2028 рік. Виробництвом сенсора, як очікується, займеться компанія Samsung.

Незважаючи на те, що в лінійці iPhone 18 і моделях 2027 року Apple, ймовірно, запропонує інші поліпшення камери, кількість мегапікселів, за даними аналітиків, залишиться без змін до 2028 року.

Варто зазначити, що хоча Samsung і Apple є конкурентами на ринку смартфонів, компанії продовжують співпрацювати у сфері постачання компонентів. Зокрема, Samsung може стати постачальником нового складаного дисплея без видимої складки для майбутнього iPhone Fold.