Apple готує iPhone з камерою на 200 МП: названо терміни виходу

Apple готує найбільше оновлення камери iPhone за останні роки (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Камери залишаються однією з ключових особливостей iPhone, і в найближчі роки Apple може зробити великий технологічний стрибок. Згідно з новим звітом, компанія планує оснастити iPhone 200-мегапіксельною камерою у 2028 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що відомо

Ще навесні минулого року китайський інсайдер Digital Chat Station на платформі Weibo заявляв, що Apple працює над 200-Мп версією камери для iPhone. При цьому конкретні терміни впровадження нової технології тоді не називалися.

Наразі всі основні тильні камери iPhone - включно з ультраширококутною і телефото - мають роздільну здатність 48 Мп. Саме основна камера першою перейшла з 12 Мп на 48 Мп у попередніх поколіннях смартфонів Apple.

За даними джерел, дебют 200-мегапіксельної камери заплановано саме на 2028 рік. Виробництвом сенсора, як очікується, займеться компанія Samsung.

Незважаючи на те, що в лінійці iPhone 18 і моделях 2027 року Apple, ймовірно, запропонує інші поліпшення камери, кількість мегапікселів, за даними аналітиків, залишиться без змін до 2028 року.

Варто зазначити, що хоча Samsung і Apple є конкурентами на ринку смартфонів, компанії продовжують співпрацювати у сфері постачання компонентів. Зокрема, Samsung може стати постачальником нового складаного дисплея без видимої складки для майбутнього iPhone Fold.

Нагадаємо, що Apple планує випустити недорогий MacBook у 2026 році для конкуренції з Chromebook і Windows-ноутбуками.

Також ми писали, що Apple не планує випуск iPhone 18 у 2026 році, оскільки компанія розглядає зміни в лінійці смартфонів і перерозподіл релізів між моделями.

А ще у нас є матеріал про те, чому iPhone Fold може стати найдорожчим смартфоном у лінійці Apple.

