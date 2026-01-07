RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Apple готовит iPhone с камерой на 200 МП: названы сроки выхода

Apple готовит крупнейшее обновление камеры iPhone за последние годы (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Камеры остаются одной из ключевых особенностей iPhone, и в ближайшие годы Apple может сделать крупный технологический скачок. Согласно новому отчету, компания планирует оснастить iPhone 200-мегапиксельной камерой в 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что известно

Еще весной прошлого года китайский инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo заявлял, что Apple работает над 200-Мп версией камеры для iPhone. При этом конкретные сроки внедрения новой технологии тогда не назывались.

На данный момент все основные тыльные камеры iPhone - включая ультраширокоугольную и телефото - имеют разрешение 48 Мп. Именно основная камера первой перешла с 12 Мп на 48 Мп в предыдущих поколениях смартфонов Apple.

По данным источников, дебют 200-мегапиксельной камеры запланирован именно на 2028 год. Производством сенсора, как ожидается, займется компания Samsung.

Несмотря на то, что в линейке iPhone 18 и моделях 2027 года Apple, вероятно, предложит другие улучшения камеры, количество мегапикселей, по данным аналитиков, останется без изменений до 2028 года.

Стоит отметить, что хотя Samsung и Apple являются конкурентами на рынке смартфонов, компании продолжают сотрудничать в сфере поставок компонентов. В частности, Samsung может стать поставщиком нового складного дисплея без видимой складки для будущего iPhone Fold.

Напомним, что Apple планирует выпустить недорогой MacBook в 2026 году для конкуренции с Chromebook и Windows-ноутбуками.

Также мы писали, что Apple не планирует выпуск iPhone 18 в 2026 году, поскольку компания рассматривает изменения в линейке смартфонов и перераспределение релизов между моделями.

А еще у нас есть материал о том, почему iPhone Fold может стать самым дорогим смартфоном в линейке Apple.

