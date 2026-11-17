Зміна назви та футуристичний екран

За чутками, Apple не випускатиме окрему лімітовану модель до ювілею. Натомість наступник iPhone 18 Pro пропустить одну цифру в назві та вийде на ринок як iPhone 20 Pro, отримавши радикально перероблену зовнішність.

Очікується, що смартфон оснастять майже безрамковим AMOLED-екраном, вигнутим з усіх чотирьох боків. Таке рішення дозволить збільшити діагональ без суттєвої зміни габаритів корпусу.

Як саме?

iPhone 20 Pro отримає дисплей діагоналлю близько 6,4 дюйма;

отримає дисплей діагоналлю близько 6,4 дюйма; iPhone 20 Pro Max оснастять екраном на 7 дюймів.

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Поєднання стилю iPhone X та iPhone Air

За свіжою інформацією інсайдера Fixed Focus Digital, розробники запозичать ключові дизайнерські рішення відразу у 2 відомих моделях компанії.

Вигнутий з усіх боків екран плавно переходитиме у закруглену металеву рамку у стилі класичного iPhone X.

Задню панель iPhone 20 Pro, за чутками, виготовлять зі скла, як в ультратонкому iPhone Air. Водночас її краї стануть більш плавними й заокругленими, повторюючи форму дисплея.

Таким чином, Apple може відмовитися від металевої задньої панелі, яку використовує в iPhone 18 Pro та Pro Max. Наразі в цих моделях скляними залишаються лише невеликі ділянки, необхідні для роботи бездротової зарядки та MagSafe.

Водночас оглядачі закликають сприймати ці дані обережно, адже до очікуваного релізу у вересні 2027 року плани Apple щодо конструкції та дизайну ще можуть змінитися.