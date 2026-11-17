Изменение названия и футуристический экран

По слухам, Apple не будет выпускать отдельную лимитированную модель к юбилею. Вместо этого преемник iPhone 18 Pro пропустит одну цифру в названии и выйдет на рынок как iPhone 20 Pro, получив радикально переработанную внешность.

Ожидается, что смартфон оснастят почти безрамочным AMOLED-экраном, изогнутым со всех четырех сторон. Такое решение позволит увеличить диагональ без существенного изменения габаритов корпуса.

Как именно?

iPhone 20 Pro получит дисплей диагональю около 6,4 дюйма;

получит дисплей диагональю около 6,4 дюйма; iPhone 20 Pro Max оснастят экраном на 7 дюймов.

Читайте больше: iPhone могут стать короче и шире: Apple готовит неожиданное изменение экранов

Сочетание стиля iPhone X и iPhone Air

По свежей информации инсайдера Fixed Focus Digital, разработчики позаимствуют ключевые дизайнерские решения сразу в двух известных моделях компании.

Изогнутый со всех сторон экран будет плавно переходить в закругленную металлическую рамку в стиле классического iPhone X.

Заднюю панель iPhone 20 Pro, по слухам, изготовят из стекла, как в ультратонком iPhone Air. В то же время ее края станут более плавными и скругленными, повторяя форму дисплея.

Таким образом, Apple может отказаться от металлической задней панели, используемой в iPhone 18 Pro и Pro Max. В этих моделях стеклянными остаются лишь небольшие участки, необходимые для работы беспроводной зарядки и MagSafe.

В то же время, обозреватели призывают воспринимать эти данные осторожно, ведь до ожидаемого релиза в сентябре 2027 года планы Apple по конструкции и дизайну еще могут измениться.