Apple готовит дешевый MacBook: сколько он может стоить в Украине

Четверг 26 февраля 2026 14:06
UA EN RU
Apple готовит дешевый MacBook: сколько он может стоить в Украине Фото: MacBook (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Apple уже на следующей неделе может представить новый бюджетный MacBook. Инсайдер раскрыл восемь ограничений модели и вероятную цену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Что известно о новинке

Новый MacBook будет дешевле MacBook Air и MacBook Pro. Но за меньшую цену придется чем-то пожертвовать.

8 ограничений бюджетного MacBook

  • Более низкая яркость экрана - менее 500 нит (у MacBook Air - 500 нит;
  • Нет True Tone - дисплей не будет подстраиваться под окружающий свет;
  • Максимум 512 ГБ памяти - вариантов на 1 ТБ и 2 ТБ не будет;
  • Более медленный SSD - скорость чтения и записи ниже, чем у старших моделей;
  • Нет быстрой зарядки;
  • Нет подсветки клавиатуры;
  • Нет поддержки наушников с высоким сопротивлением;
  • Чип MediaTek вместо Apple N1 - это означает более слабую поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и функций вроде AirDrop и Personal Hotspot.

Apple готовит дешевый MacBook: сколько он может стоить в УкраинеТочной цены Apple пока не объявляла. По разным оценкам, стартовая цена в США составит от 599 до 799 долларов. В Украине с учетом курса доллара и магазинной наценки это минимум 25 тысяч гривен - но официальная цена станет известна только после анонса.

Ранее сообщалось, что Apple может представить весной. Это не только новый ноутбук и смартфон, но и наушники и компьютеры.

А еще "яблочный" производитель готовит инновационный продукт, который может изменить рынок ИИ. У него есть три главных преимущества.

