Apple готовит дешевый MacBook: сколько он может стоить в Украине
Apple уже на следующей неделе может представить новый бюджетный MacBook. Инсайдер раскрыл восемь ограничений модели и вероятную цену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.
Что известно о новинке
Новый MacBook будет дешевле MacBook Air и MacBook Pro. Но за меньшую цену придется чем-то пожертвовать.
8 ограничений бюджетного MacBook
- Более низкая яркость экрана - менее 500 нит (у MacBook Air - 500 нит;
- Нет True Tone - дисплей не будет подстраиваться под окружающий свет;
- Максимум 512 ГБ памяти - вариантов на 1 ТБ и 2 ТБ не будет;
- Более медленный SSD - скорость чтения и записи ниже, чем у старших моделей;
- Нет быстрой зарядки;
- Нет подсветки клавиатуры;
- Нет поддержки наушников с высоким сопротивлением;
- Чип MediaTek вместо Apple N1 - это означает более слабую поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и функций вроде AirDrop и Personal Hotspot.
Точной цены Apple пока не объявляла. По разным оценкам, стартовая цена в США составит от 599 до 799 долларов. В Украине с учетом курса доллара и магазинной наценки это минимум 25 тысяч гривен - но официальная цена станет известна только после анонса.
Ранее сообщалось, что Apple может представить весной. Это не только новый ноутбук и смартфон, но и наушники и компьютеры.
А еще "яблочный" производитель готовит инновационный продукт, который может изменить рынок ИИ. У него есть три главных преимущества.