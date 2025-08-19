UA

Apple готує бюджетний iPhone із преміальними функціями: що відомо

Apple готує бюджетний iPhone 17e з помітними оновленнями (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Лінійка флагманських iPhone 17 вийде зовсім скоро - очікується чотири нові моделі, більшість з яких може подорожчати. Але для тих, хто не готовий переплачувати, Apple готує п'ятий смартфон - iPhone 17e, і новий інсайд розкриває його ключові апгрейди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

iPhone 17e отримає Dynamic Island і новий чип

Як повідомляють інсайдери, iPhone 17e обзаведеться кількома важливими оновленнями, зокрема Dynamic Island. Це особливо примітно, адже нинішній iPhone 16e все ще використовує виріз-"чубок", і вважалося, що Apple збереже цей дизайн хоча б на одне покоління.

Крім того, смартфон може отримати новий процесор A19 - логічне продовження тренда: iPhone 16e вийшов з A18, актуальним на той момент.

Також очікуються зміни в дизайні. Поки що незрозуміло, чи йдеться виключно про впровадження Dynamic Island, чи Apple готує більш помітні нововведення в зовнішньому вигляді пристрою.

Коли чекати і що всередині

За даними інсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e представлять на початку 2026 року - через кілька місяців після старших моделей лінійки. Apple, схоже, планує випускати оновлену версію серії "e" щороку.

Очікувані характеристики iPhone 17e:

  • 6,1-дюймовий OLED-дисплей
  • 12 Мп фронтальна камера
  • 48 Мп основна камера
  • Face ID
