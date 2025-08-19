RU

Apple готовит бюджетный iPhone с премиальными функциями: что известно

Apple готовит бюджетный iPhone 17e с заметными обновлениями (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Линейка флагманских iPhone 17 выйдет совсем скоро - ожидается четыре новых модели, большинство из которых может подорожать. Но для тех, кто не готов переплачивать, Apple готовит пятый смартфон - iPhone 17e, и новый инсайд раскрывает его ключевые апгрейды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

iPhone 17e получит Dynamic Island и новый чип

Как сообщают инсайдеры, iPhone 17e обзаведется несколькими важными обновлениями, включая Dynamic Island. Это особенно примечательно, ведь нынешний iPhone 16e все еще использует вырез-"челку", и считалось, что Apple сохранит этот дизайн хотя бы на одно поколение.

Кроме того, смартфон может получить новый процессор A19 - логичное продолжение тренда: iPhone 16e вышел с A18, актуальным на тот момент.

Также ожидаются изменения в дизайне. Пока неясно, идет ли речь исключительно о внедрении Dynamic Island или же Apple готовит более заметные новшества во внешнем виде устройства.

Когда ждать и что внутри

По данным инсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e представят в начале 2026 года - через несколько месяцев после старших моделей линейки. Apple, похоже, планирует выпускать обновленную версию серии "e" каждый год.

Ожидаемые характеристики iPhone 17e:

  • 6,1-дюймовый OLED-дисплей
  • 12 Мп фронтальная камера
  • 48 Мп основная камера
  • Face ID
