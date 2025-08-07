iPhone 17 може стати найдорожчим за всю історію: аналітики назвали можливі ціни

З моменту виходу iPhone X за 999 доларів минуло кілька років, і чутки про подорожчання нових моделей з'являються майже щороку. Поки що Apple обмежувалася лише точковими змінами, але у 2025 році підвищення цін виглядає як ніколи ймовірним - на тлі зростання тарифів і витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Скромне підвищення з iPhone 15 Pro Max

Apple вже вдавалася до прихованого підвищення ціни в лінійці iPhone 15 Pro - йдеться про модель iPhone 15 Pro Max. Тоді компанія прибрала базову версію з 128 ГБ пам'яті за 1099 доларів, зробивши мінімальним варіантом версію на 256 ГБ за 1199 доларів.

Таким чином, якщо раніше користувачеві вистачало 128 ГБ, він був змушений платити більше - формально це можна вважати підвищенням ціни. Для тих, хто і раніше вибирав моделі зі збільшеним сховищем, нічого не змінилося.

Схожий сценарій може повторитися і в лінійці iPhone 17, принаймні, для моделі iPhone 17 Pro. Ціна в 1099 доларів за версію з 256 ГБ пам'яті виглядає цілком імовірною в поточній ринковій ситуації, хоча це поки що лише припущення аналітиків.

Можливе підвищення цін

За інформацією одного з аналітиків, у 2025 році Apple може підняти ціни на моделі iPhone 17 Air, Pro і Pro Max на 50 доларів, при цьому базова модель iPhone 17 залишиться без змін. У такому разі цінова сітка матиме такий вигляд:

iPhone 17 - 799 доларів

iPhone 17 Air (Slim) - 949 доларів

iPhone 17 Pro - 1049 доларів

iPhone 17 Pro Max - 1249 доларів.

Цю інформацію підтверджує і відомий інсайдер Instant Digital.

Очікується, що при цьому Apple не збільшуватиме об'єм вбудованої пам'яті, що погіршить співвідношення ціни та можливостей нових пристроїв.

Втім, з урахуванням переробленого дизайну iPhone 17 Pro і нових колірних рішень, компанія може не вважати за потрібне додавати додаткові бонуси на кшталт збільшеного сховища.

Сумніви навколо iPhone 17 Air

Окремі питання викликає модель iPhone 17 Air, яка позиціонується як більш тонка і витончена версія, але поки залишається новим і не до кінця перевіреним продуктом.

При ціні в 949 доларів вона може виявитися занадто дорогою для широкої аудиторії. Постачальники Apple також не очікують, що ця модель займе значну частку продажів.

Якщо базовий iPhone 17 дійсно залишиться за ціною 799 доларів, то 17 Air з мінімальною різницею в характеристиках, але вищою ціною, може виявитися важким для просування, незважаючи на новий дизайн.

Чому подорожчання ймовірне саме зараз

Як зазначають аналітики, якщо Apple і планує підняти ціни на iPhone - то саме цього року. Попри те, що компанія отримала часткове звільнення від великих американських тарифів на китайські комплектуючі, певні мита все ж залишаються.

За оцінками, в середньому тарифні витрати обходяться Apple майже в 1 млрд доларів за квартал, і ця сума може зрости вже в наступному звітному періоді.

Таким чином, iPhone 17 цілком може стати першим поколінням за останні роки, для якого підвищення цін стане не точковим коригуванням, а повноцінним кроком у бік нового цінового рівня.