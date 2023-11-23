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Apple повністю відмовиться від Touch ID, - ЗМІ

Четвер 23 листопада 2023 19:05
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Apple повністю відмовиться від Touch ID, - ЗМІ Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Видання повідомляє, що більша частина обладнання Apple, яке спочатку використовували для виробництва мікросхем, необхідних для Touch ID в iPhone, наразі остаточно зупинена.

При цьому єдині пристрої, що залишилися, використовуються для iPhone SE третього покоління, що дає змогу припустити, що Apple не планує відроджувати Touch ID як метод аутентифікації на iPhone у найближчому майбутньому.

Видання зазначає, що жодних чуток, які заслуговують на довіру, про повернення технології сканування відбитків пальців Apple в лінійку iPhone 16 поки що немає.

Водночас повідомляється, що iPhone SE четвертого покоління буде оснащений системою Face ID, замінивши останню модель iPhone, в якій досі використовується Touch ID. Проте продовжують ширитися чутки про те, що Apple працює над технологією сканування відбитків пальців під дисплеєм, яка може з'явитися приблизно у 2026 році - у ті самі терміни, коли компанія нібито планує перенести Face ID під дисплей пристрою.

Проблеми iOS17 на iPhone

Користувачі повідомляли, що через оновлення системи на пристроях швидше сідає батарея. Це побачили користувачі iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 та iPhone XR.

Крім того, на iPhone 15 знайшли прихований захист від підробок. Особливі написи та QR коди видно лише під ультрафіолетовим світлом. Так компанія планує боротися із підробками. Це допоможе визначити новий телефон або яким вже користувалися.

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