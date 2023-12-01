Apple добавит в линейку iPhone 16 обновленную кнопку "Действие". СМИ раскрыли детали

Компания Apple планирует включить кнопку "Действие" во всю линейку iPhone 16. Она будет изменена с механической на емкостного типа, и станет обладать еще большей функциональностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетный профильный портал MacRumors .

Обновленная кнопка "Действие" разработана под кодовым названием Atlas. Она будет функционировать аналогично кнопке Touch ID Home на старых моделях iPhone или трекпаду Force Touch на более поздних MacBook.

По данным журналистов, дизайн и планы относительно кнопки "Действие" датируются как минимум 2021 годом, поскольку она предназначалась для выпуска вместе с тактильными кнопками регулировки громкости и питания на iPhone 15 Pro.

Стоит отметить, что хотя "Яблоко" отказалось от тактильных кнопок регулировки громкости и питания из-за нерешенных технических проблем, кнопка "Действие" все же попала в окончательные модели массового производства "iPhone 15 Pro" и Pro Max.

Что делает кнопка

На iPhone 15 Pro‌ и Pro Max кнопка "Действие" заменяет переключатель отключения звука, который ранее был на всех моделях "айфонов". В отличие от переключателя отключения звука, который служил только единственной цели, "Действие" предоставляет пользователям смартфона множество вариантов использования. Его можно настроить для выполнения ряда функций, таких как:

беззвучный режим;

фонарик;

камера;

открытие ярлыков доя получения доступа к ряду функций;

запуск или остановка записи голосовой заметки;

включение / отключение определенного режима фокусировки;

специальные возможности;

лупа (через приложение Magnfier");

функция перевода (появится в iOS 17.2).

Какие функции добавятся

Согласно внутренней документации, обновленная кнопка "Действие" на iPhone 16 будет оснащена датчиком силы, который обнаруживает изменения давления, а также "функцией переключения такта". Новая кнопка "Захват", запланированная для линейки 16-х "айфонов", также будет включать в себя те же функции, что и Atlas - улучшенная кнопка "Действие".

Atlas/"Действие" в будущих моделях

Портал также пишет, что такая кнопка появится и на следующей итерации бюджетного iPhone SE четвертого поколения, выпуск которого запланирован на 2025 год. Это позволит устранить специальный переключатель отключения звука во всех будущих iPhone, которые сейчас находятся в стадии разработки.

Какие еще новшества ожидаются на iPhone

Ранее сообщалось, что Apple внедрит новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.

А также недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.

Добавим также, что американская компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.