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Apple дало вероятное название операционной системе будущей AR/VR-гарнитуры

Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple вероятно определилась с названием операционной системы для своей будущей гарнитуре дополненной и виртуальной реальности. Энтузиасты обнаружили упоминание о ней на различных ресурсах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9to5Mac.

Слухи об AR/VR от Apple ходят довольно давно, однако слухи об ее разработке компания до сих пор не подтвердила.

Согласно данным инсайдеров, разработка идет довольно активно и первые экземпляры можно будет купить в 2023 году.

Журналисты обнаружили упоминание об операционной системе RealityOS в репозиториях GitHub, а также в журналах загрузки App Store. Также название фигурировало в статьях от Bloomberg и отмечалось в предыдущих сборниках iOS 13.

Вероятно, гарнитура также будет иметь собственный магазин приложений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple призналась в записи разговоров пользователей с помощником Siri. Проблема была обнаружена в iOS 15.

Также компания может оборудовать собственные iMac функцией распознавания лиц.

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