Apple дало ймовірну назву операційній системі майбутньої AR/VR-гарнітури

Чутки про AR/VR шолом від Apple ходять доволі давно, однак чутки про його розробку компанія досі не підтвердила.

Згідно з даними інсайдерів, розробка йде доволі активно й перші екземпляри можна вже буде придбати у 2023 році.

Журналісти виявили згадку про операційну систему RealityOS у репозиторіях GitHub, а також в журналах завантаження App Store. Також назва фігурувала у статтях від Bloomberg й відзначалась в попередніх збірках iOS 13.

Ймовірно, що гарнітура також матиме власний магазин додатків.