Apple дало ймовірну назву операційній системі майбутньої AR/VR-гарнітури

Компанія Apple ймовірно визначилась з назвою операційної системи для своєї майбутньої гарнітури доповненої та віртуальної реальності. Ентузіасти виявили згадку про неї на різних ресурсах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9to5Mac.
Чутки про AR/VR шолом від Apple ходять доволі давно, однак чутки про його розробку компанія досі не підтвердила.
Згідно з даними інсайдерів, розробка йде доволі активно й перші екземпляри можна вже буде придбати у 2023 році.
Журналісти виявили згадку про операційну систему RealityOS у репозиторіях GitHub, а також в журналах завантаження App Store. Також назва фігурувала у статтях від Bloomberg й відзначалась в попередніх збірках iOS 13.
Ймовірно, що гарнітура також матиме власний магазин додатків.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple зізналася у записі розмов користувачів з помічником Siri. Проблему було виявлено в iOS 15.
Також компанія може обладнати власні iMac функцією розпізнавання облич.