В Apple Arcade додали найбільш завантажувану гру у світі та кілька гучних новинок

Що додадуть в Apple Arcade у грудні

Преміальна версія Subway Surfers+ на Apple Arcade запропонує той самий ігровий процес, що й класична гра, але без вбудованих покупок і реклами. Користувачі зможуть по-новому відроджувати персонажа, збирати предмети і просуватися рівнями.

Раніше у 2022 році на Apple Arcade вже вийшов спін-офф Subway Surfers Tag.

Крім Subway Surfers, 4 грудня на Apple Arcade з'являться ще чотири гри:

SpongeBob: Patty Pursuit 2 - продовження популярної платформної гри

PowerWash Simulator - симулятор мийки під тиском для автомобілів, будинків та інших об'єктів

Cult of the Lamb Arcade Edition - мобільна версія відзначеного нагородами roguelite для дослідження підземель

NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ - 3D-файтинг за мотивами популярної манги та аніме.

Крім того, популярна гра Apple Arcade Sneaky Sasquatch нещодавно отримала велике оновлення з додаванням фермерського міста.

Apple Arcade - це сервіс підписки, що надає доступ до сотень ігор на iPhone, iPad, Mac, Apple TV і Apple Vision Pro. Усі ігри в сервісі йдуть без реклами та вбудованих покупок.

Доступ до Apple Arcade можливий через App Store і додаток Apple Games.