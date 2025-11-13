RU

Экономика Авто Tech

В Apple Arcade добавили самую скачиваемую игру в мире и несколько громких новинок

Apple Arcade пополнилась самой популярной мобильной игрой всех времен (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple Arcade пополнится пятью новыми играми в четверг, 4 декабря, включая культовый раннер Subway Surfers - самую загружаемую мобильную игру в мире. С момента своего запуска в 2012 году игра получила миллиарды скачиваний на всех платформах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс MacRumors.

Что добавят в Apple Arcade в декабре

Премиальная версия Subway Surfers+ на Apple Arcade предложит тот же игровой процесс, что и классическая игра, но без встроенных покупок и рекламы. Пользователи смогут по-новому возрождать персонажа, собирать предметы и продвигаться по уровням.

Ранее в 2022 году на Apple Arcade уже вышел спин-офф Subway Surfers Tag.

Кроме Subway Surfers, 4 декабря на Apple Arcade появятся еще четыре игры:

  • SpongeBob: Patty Pursuit 2 - продолжение популярной платформенной игры
  • PowerWash Simulator - симулятор мойки под давлением для автомобилей, домов и других объектов
  • Cult of the Lamb Arcade Edition - мобильная версия отмеченного наградами roguelite для исследования подземелий
  • NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ - 3D-файтинг по мотивам популярной манги и аниме.

Кроме того, популярная игра Apple Arcade Sneaky Sasquatch недавно получила крупное обновление с добавлением фермерского города.

Apple Arcade - это сервис подписки, предоставляющий доступ к сотням игр на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Vision Pro. Все игры в сервисе идут без рекламы и встроенных покупок.

Доступ к Apple Arcade возможен через App Store и приложение Apple Games.

Ранее мы рассказывали, стоит ли покупать бюджетный монитор для игр в 2025 году и на какие характеристики обратить внимание перед покупкой.

Также у нас есть материал о десяти играх, которые сделают ноябрь самым насыщенным месяцем для геймеров в этом году.

А еще мы писали об экс-президенте США, который признался, во что играет на телефоне уже много лет.

AppleИгры