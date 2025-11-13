В Apple Arcade добавили самую скачиваемую игру в мире и несколько громких новинок

Apple Arcade пополнится пятью новыми играми в четверг, 4 декабря, включая культовый раннер Subway Surfers - самую загружаемую мобильную игру в мире. С момента своего запуска в 2012 году игра получила миллиарды скачиваний на всех платформах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс MacRumors.
Премиальная версия Subway Surfers+ на Apple Arcade предложит тот же игровой процесс, что и классическая игра, но без встроенных покупок и рекламы. Пользователи смогут по-новому возрождать персонажа, собирать предметы и продвигаться по уровням.
Ранее в 2022 году на Apple Arcade уже вышел спин-офф Subway Surfers Tag.
Кроме Subway Surfers, 4 декабря на Apple Arcade появятся еще четыре игры:
Кроме того, популярная игра Apple Arcade Sneaky Sasquatch недавно получила крупное обновление с добавлением фермерского города.
Apple Arcade - это сервис подписки, предоставляющий доступ к сотням игр на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Vision Pro. Все игры в сервисе идут без рекламы и встроенных покупок.
Доступ к Apple Arcade возможен через App Store и приложение Apple Games.
