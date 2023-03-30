Apple анонсувала літню презентацію, покажуть новинку від Тіма Кука

Компанія Apple анонсувала дату майбутньої конференції для розробників WWDC 2023, яка пройде з 5 по 9 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Apple.

Зазвичай в рамках WWDC Apple розповідають про оновлення операційних систем й інших продуктів. Водночас компанія стверджує, що цьогорічна виставка буде найбільшою за всю її історію.

Як пише The Verge, Apple готує до презентації преміальну XR-гарнітуру. Гаджет, зі свого боку, безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука. Компанія працювала над гарнітурою протягом семи років, що вдвічі довше, ніж оригінальний iPhone до його запуску.

Кук наполягає на тому, аби гарнітура вийшла в цьому році, попри те, що розробники вважають, що її необхідно допрацювати. Очікується, що її вартість становитиме близько 3 тисяч доларів.

Згідно з даними Bloomberg, новинка використовуватиме як віртуальну (XR), так і доповнену реальність (AR).