Apple випустила оновлення iOS: додала функцію для українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Зокрема, в новій версії з’явився так званий предиктивний ввід ще для декількох мов, включаючи українську.

Крім того, з’явилася підтримка введення тексту за допомогою свайпів. Відтепер набирати текст можна, просто проводячи пальцями по клавіатурі.

Щоб встановити оновлення на вашому телефоні, необхідно перейти в "Налаштування" - "Загальні" - "Оновлення програмного забезпечення".

Оновлення iOS 16.4 можна встановити на смартфони починаючи від iPhone 8 до новіших версій. Проте деякі функції можуть все ж бути доступні не у всіх регіонах та не на всіх пристроях Apple.

Загалом iOS 16.4 має наступні зміни:

31 новий символ емодзі: тварини, жести рук, різного кольору серця;

Підтримку VoiceOver для карт у застосунку "Погода";

Сповіщення для веб-програм, доданих на головний екран

Налаштування автоматичного затемнення відео при виявленні спалахів світла;

Оптимізація виявлення збоїв на iPhone 14 і 14 Pro;

Додавання запиту на покупку на батьківському пристрої;

Виправлена проблема в роботі певних термостатів, які працюють у парі з Apple Home;

Виправлення дублювання фотографій і відео в iCloud Shared Photo Library.

Нагадаємо, Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus у новому кольорі.

Раніше ми також повідомляли, що в ЗМІ показали дизайн iPhone 15 Pro з оновленою кнопкою регулювання гучності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.