Apple анонсувала iOS 17: які функції з'являться в iPhone

Наступна версія операційної системи для смартфонів iPhone - iOS 17 - принесе низку нових функцій. Ключові зміни стосуватимуться дзвінків та повідомлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Apple.
Зокрема, в iOS 17 можна буде гнучко налаштовувати екран дзвінка за допомогою персоналізованих контакт-постерів. Також з'являться живі повідомлення: переведення голосу в текст у режимі реального часу з відображенням на екрані.
У додатку iMessage з'являться фільтри пошуку та багато стікерів. Причому стікери можна робити самостійно із Live-фото. Поліпшили також і функцію бездротового обміну файлами AirDrop. Тепер просто піднісши гаджети один до одного, можна обмінюватись і контактами. Це працює не лише між смартфонами, а й між iPhone та Apple Watch.
Фото: iOS 17 буде доступним восени 2023-го (скриншот презентації Apple)
У iOS 17 з'явиться режим StandBy. За його допомогою iPhone перетворюється на будильник або календар на ніжці. Відповідний екран активується, якщо смартфон поставити зарядку на спеціальну док-станцію в горизонтальній орієнтації. Причому док-станцію доведеться докупити окремо.
Невелика зміна торкнулася голосового помічника. Тепер для його виклику не доведеться казати "Привіт, Siri". Вистачить просто - "Siri".
Також з'явиться новий додаток Journal. Це свого роду щоденник, який підвантажуватиме улюблену музику та фото, а також робитиме добірку новин.
На сьогоднішній презентації Apple представила систему для розробників додатків. Тому користувачі зможуть завантажити її лише восени.
Очікується, що iOS 17 стане доступною з релізом смартфонів серії iPhone 15 у вересні 2023 року.
Нагадаємо, Apple сьогодні представила найбільший ноутбук у лінійці Macbook Air та революційну гарнітуру змішаної реальності Vision Pro.
Крім того, були анонсовані робочі станції Mac Studio та Mac Pro, побудовані на найпотужнішому процесорі для персональних комп'ютерів у світі. Оновлення отримали операційні системи для Mac, планшетів iPad та розумних годинників Apple Watch.
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