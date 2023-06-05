Apple анонсировала iOS 17: какие функции появятся в iPhone

Следующая версия операционной системы для смартфонов iPhone - iOS 17 - принесет ряд новых функций. Ключевые изменения будут касаться звонков и сообщений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Apple.
В частности, в iOS 17 можно будет гибко настраивать экран звонка с помощью персонализированных контакт-постеров. Также появятся живые сообщения: перевод речи в текст в режиме реального времени с отображением на экране.
В приложении iMessage появятся фильтры поиска и много стикеров. Причем стикеры можно делать самостоятельно из Live-фото. Улучшили также и функцию беспроводного обмена файлами AirDrop. Теперь просто поднеся гаджеты друг другу, можно обмениваться и контактами. Это работает не только между смартфонами, но и между iPhone и Apple Watch.
Фото: iOS 17 будет доступным осенью 2023-го (скриншот презентации Apple)
В iOS 17 появится режим StandBy. С его помощью iPhone превращается в будильник или календарь на ножке. Соответствующий экран активируется, если смартфон поставить на зарядку на специальную док-станцию в горизонтальной ориентации. Причем док-станцию придется докупить отдельно.
Небольшое изменение коснулось голосового ассистента. Теперь для его вызова не придется говорить "Привет, Siri". Достаточно просто - "Siri".
Также появится новое приложение Journal. Это своего рода дневник, который будет подгружать любимую музыку и фото, а также делать подборку новостей.
На сегодняшней презентации Apple представила систему для разработчиков приложений. Поэтому пользователи смогут загрузить ее только осенью.
Ожидается, что iOS 17 станет доступна с релизом смартфонов серии iPhone 15 в сентябре 2023 года.
Напомним, Apple сегодня представила самый большой ноутбук в линейке Macbook Air и революционную гарнитуру смешанной реальности Vision Pro.
Кроме того, были анонсированы рабочие станции Mac Studio и Mac Pro, построенные на самом мощном процессоре для персональных компьютеров в мире. Обновление получили операционные системы для Mac, планшетов iPad и умных часов Apple Watch.
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