Найбільший Macbook Air та революція у світі VR: головні новинки Apple

Американська компанія Apple представила нову версію ноутбука Macbook Air, перші окуляри віртуальної та доповненої реальності, а також низку інших продуктів.

Macbook Air з 15-дюймовим екраном

Це найбільший ноутбук Apple з лінійки Air. Щодо апаратної частини, то оновлень небагато. По суті це торішній Macbook Air, але зі збільшеним дисплеєм.

Товщина пристрою всього 11,5 мм, маса - 1,4 кг. Компанія заявляє, що це найтонший 15-дюймовий ноутбук у світі.

Фото: 15-дюймовий Macbook Air (скриншот презентації Apple)

Гаджет отримав збільшену батарею і зможе опрацювати до 18 години на одному заряді. Максимальна версія поставлятиметься з 24 Гб оперативної пам'яті та 2 Тб постійної.

У ноутбуці також встановлено потужнішу стереосистему з 6 драйверів. Очікується, що динаміки звучатимуть удвічі голосніше і насиченіше, ніж у нинішньої 13-дюймової моделі.

Ціни в США стартують із 1199 доларів, початок продажів 13 червня.

Apple Vision Pro

На сьогоднішній презентації дебютувала довгоочікувана новинка - гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro. Гаджет зовні нагадує лижні окуляри, він виготовлений з алюмінію, скла та вуглецевого волокна.

Vision Pro оснащено безліччю датчиків та сенсорів. Вони зчитують рухи рук і глах користувача, а зображення виводиться на два 4K-екрани microOLED. Пристрій підходить для роботи та розваг.

Фото: гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro (скриншот презентації Apple)

Vision Pro працює від зовнішнього акумулятора. Автономність не перевищує двох годин. Керувати гарнітурою можна жестами, голосом чи поглядом. Перемикатися між реальностями - доповненою та віртуальною - можна за допомогою коліщатка як у Apple Watch.

Apple Vision Pro пропонує:

інтерактивний робочий стіл та перегляд відеоконтенту

роботу з програмами, які можна розташувати в просторі навколо себе

максимальну реалістичність

підтримку всіх стандартних програм з iPhone, iPad і Mac, а також понад 100 ігор з Apple Arcade.

Пристрій працює на базі двох потужних процесорів M2 та R1. Останній спеціально розроблено для окулярів змішаної реальності.

Вартість - 3499 доларів, продажі стартують на початку 2024 року.

Інші продукти

Компанія Apple презентувала новий процесор M2 Ultra, він позиціонується як найпродуктивніший чіп для домашніх комп'ютерів. Новинкою оснастять робочі станції Mac Studio та Mac Pro.

Mac Studio

Mac Studio нового покоління отримав дизайн минулорічної версії, але побудований на чіпах M2 Max та M2 Ultra.

Mac Studio з процесором M2 Max отримає 12 ядер, 38-ядерний графічний процесор та підтримку до 96 ГБ об'єднаної пам'яті з пропускною здатністю 400 ГБ/с.

Версія з M2 Ultra - 24-ядерний процесор та 76-ядерний графічний чіп, підтримку до 192 ГБ об'єднаної пам'яті з пропускною здатністю до 800 ГБ/с.

Ціни у США стартують від 1999 доларів.

Фото: нові Mac Studio та Mac Pro (скриншот презентації Apple)

Mac Pro

Apple зберегла корпус Mac Pro минулого покоління. Конфігурація на M2 Ultra аналогічна топовому Mac Studio. Це означає, що він підтримує до шести екранів Pro Display і здатний одночасно відтворювати 22 потоки відео 8K ProRes.

Новий Mac Pro також отримав вісім портів Thinderbolt 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 та всі слоти, які були у минулого Mac Pro.

Ціни в США стартують із 6999 доларів.