В Apple анонсировали презентацию 20 апреля

Об этом сообщается на сайте компании .

Так, событие запланировано на 20:00 по Киеву. Однако в Apple не уточнили, что именно будет показано на презентации.

В то же время, ожидается, что на мероприятии могут представить новые iPad Pro с улучшенными характеристиками. Кроме того, может быть показан iPad mini 6.

Среди прочего, также Apple может презентовать умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в прошлом году.