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В Apple анонсували презентацію 20 квітня

Автор: Инна Собора

Американська компанія Apple офіційно назвала дату наступного заходу. Він відбудеться 20 квітня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, подія заплановано на 20:00 по Києву. Проте в Apple не уточнили, що саме буде зображено на презентації.

У той же час, очікується, що на заході можуть представити нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками. Крім того, може бути показаний iPad mini 6.

Серед іншого, також Apple може презентувати розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.

РБК-Україна писало, що Apple в квітні представить нові моделі iPad. Планшети будуть мати оновлений процесор, який не поступається більш швидкому чіпу M1 в останніх MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini.

Раніше повідомлялося, що Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook через брак компонентів.

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