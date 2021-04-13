В Apple анонсували презентацію 20 квітня

Американська компанія Apple офіційно назвала дату наступного заходу. Він відбудеться 20 квітня.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Так, подія заплановано на 20:00 по Києву. Проте в Apple не уточнили, що саме буде зображено на презентації.
У той же час, очікується, що на заході можуть представити нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками. Крім того, може бути показаний iPad mini 6.
Серед іншого, також Apple може презентувати розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.
РБК-Україна писало, що Apple в квітні представить нові моделі iPad. Планшети будуть мати оновлений процесор, який не поступається більш швидкому чіпу M1 в останніх MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini.
Раніше повідомлялося, що Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook через брак компонентів.