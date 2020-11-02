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Apple анонсировал еще одну презентацию

Автор: Роман Тверденко

Третья презентация компании Apple состоится 10 ноября. На ней может состояться презентация Macbook с собственным процессором ARM.

Об этом сообщается в официальном сообщении компании журналистам, передает 9to5mac.

Презентация названа "One more thing". Ее трансляция на сайте Apple запланирована на 19:00 по киевскому времени 10 ноября.

Ожидается, что на этой презентации компания покажет первый Mac на базе процессоров ARM.

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Первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки должен стать 13-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12.

Особенностью новых процессоров станет улучшенная производительность и экономичность.

Напомним, в октябре Apple представила новое поколение iPhone. В обновленную линейку смартфонов вошли четыре версии iPhone с разными диагоналями и объемом памяти.

Также в сентябре компания представила новое поколение смарт-часов Watch Series 6 и планшетов iPad. Главной особенностью новых часов стала возможность измерить уровень кислорода в крови.

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