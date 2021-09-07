В Апостолово завершилась реконструкция школы с корпусом 30-х годов

"Для школьников региона осовременивает образовательную инфраструктуру. Капитально отремонтированной встретила учеников гимназия №33 в Днепре. После реконструкции открыл двери Апостоловский лицей №3. Стильный, уютный, светлый", - отметил Резниченко.

Здание Апостоловского лицея №3 имеет три корпуса. Сейчас уже реконструированы все. Работы были проведены по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

В самом старом корпусе возвели новые перекрытия вместо старых и ненадежных, заменили коммуникации, кровлю, окна, двери.

"Реакция детей - "Вау!". Вышли прямо учебные офисы европейского стандарта", - рассказал директор учебного заведения Юрий Кочережко.

За счет местного бюджета и государственной субвенции для школы приобрели новую мебель. Классы окрашены цветами радуги. В коридорах лицея установили питьевые фонтанчики с фильтрацией воды.

Подрядчики уже завершают благоустройство заднего двора и сеют газонную траву. На территории уже обустроили зоны отдыха с детскими домиками и качелями.

В Апостоловском лицее №3 ​​учится более полутысячи учеников.