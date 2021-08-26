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В Апостолово завершается реконструкция старого корпуса школы №3

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Днепр, Четверг 26 августа 2021 13:01
В Апостолово завершается реконструкция старого корпуса школы №3 Фото: в Апостолово завершается реконструкция старого корпуса школы №3 (adm.dp.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Апостолово Днепропетровской области завершается реконструкция школы №3. В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" работы впервые за десятки лет охватили все три корпуса учебного заведения, в котором учатся более 500 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Сразу в двух школах Апостолова приятные изменения. В одной обустраиваем современный стадион. А в учебном заведении №3 близится к завершению обновление здания и двора. Для учащихся - яркое и комфортное образовательное пространство", - заявил Резниченко.

Старейшему корпусу школы - 90 лет. Там проходит последний этап модернизации - уборка и внутренняя отделка.

В Апостолово завершается реконструкция старого корпуса школы №3

На двух этажах старейшего корпуса разместились 7 ярких учебных кабинетов, которые за счет местного бюджета и государственной субвенции оборудовали новой мебелью. Вскоре в классах установят доски.

"Ремонтники потрудились на славу. Внутри только пищеблок осталось немного доработать. Я счастлив, что дети сядут на обучение в ярких уютных классах. С энтузиазмом "наводим марафет": убираем, собираем и расставляем мебель", - рассказал директор школы Юрий Кочережко.

В Апостолово завершается реконструкция старого корпуса школы №3

В этом же корпусе находятся учительская, библиотека, малый зал, столовая. Подрядчики в данный момент подсоединяют оборудование в пищеблоке - вытяжки, плиты, хлеборезку и мясорубку.

Завершается также благоустройство территории школы. Работы еще продолжаются на заднем дворе, где планируется высадить фруктовый сад.

Напомним, ранее Валентин Резниченко рассказал, что в селе Старые Кодаки Днепропетровской области впервые откроют детский сад, который также создали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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