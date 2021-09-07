В Апостоловому завершилась реконструкція школи із корпусом 30-х років

"Для школярів регіону осучаснюємо освітню інфраструктуру. Капітально відремонтованою зустріла учнів гімназія №33 у Дніпрі. Після реконструкції відчинив двері Апостолівський ліцей №3. Стильний, затишний, світлий", - зазначив Резніченко.

Будівля Апостолівського ліцею №3 має три корпуси. Нині вже реконструйовані усі. Роботи були проведені за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У найстарішому корпусі звели нові перекриття замість старих та ненадійних, замінили комунікації, покрівлю, вікна, двері.

"Реакція дітей, - "Вау!". Вийшли прямо навчальні офіси європейського стандарту", - розповів директор навчального закладу Юрій Кочережко.

За рахунок місцевого бюджету та державної субвенції для школи придбали нові меблі. Класи оздоблені кольорами веселки. У коридорах ліцею встановили питні фонтанчики з фільтрацією води.

Підрядники вже завершують благоустрій заднього подвір’я та сіють газонну траву. На території вже облаштували зони відпочинку із дитячими будиночками і гойдалками.

В Апостолівському ліцеї №3 навчається більш ніж півтисячі учнів.