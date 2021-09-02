В Днепре после реконструкции открылась старейшая гимназия города

В Днепре с 1 сентября открылась после масштабной реконструкции гимназия №33 , которая является старейшей школой города. Учебному заведению уже 156 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепропетровской ОГА.

В ходе глобального обновления от старого здания остались только стены, все остальное там заменили, укрепили и отремонтировали.

С началом учебного года учеников гимназии поздравил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

"Не мог не посетить гимназию с 150-летней историей. Теперь это современный европейский объект, - отметил Алексей Чернышев. - Программа "Большая стройка" движется вперед. Днепропетровщина очень активный ее участник. В области реализуется более 20 инфраструктурных проектов".

Как отмечается, подрядчики максимально сохранили историческую самобытность здания. Для школьников устроили стильные и уютные классы, закупили новую технику, оборудовали двор со спортивной площадкой. В интерьеры учебных кабинетов добавили "изюминку" - тематические фотообои. Например, вход в кабинет биологии украшает рисунок с изображением подводного мира. Есть инсталляция на химическую тематику. На ней - атомы и молекулы. На полу в коридорах - дизайнерский рисунок, который совпадает с цветными линиями на стенах.

"Образовательное пространство, в котором хочется учиться. Где каждый уголок радует глаз. Где комфортно, тепло, ярко. Такой результат реконструкции Днепровской гимназии №33. Кардинальные изменения - и в других учебных заведениях области", - сказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

О безопасности учеников заботится «умная» система видеонаблюдения: камеры, которые распознают лица и номера автомобилей, размещенные как внутри, так и на фасаде здания.

В школе также реконструировали столовую. Пищеблок сделали двухэтажным. Подвал оборудовали под кладовые для хранения продуктов, там также есть две душевые и подсобные комнаты. Продукты вверх доставляет грузовой подъемник.

Днепровская гимназия №33 начала работу в 1865 году. Она была первым учебным заведением для девушек в Екатеринославе.