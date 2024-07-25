ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Апокалиптических картин не будет. Эксперт рассказал, какие отключения света ожидать зимой

Четверг 25 июля 2024 18:57
UA EN RU
Апокалиптических картин не будет. Эксперт рассказал, какие отключения света ожидать зимой Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин
Эксперт: Геннадий Рябцев

Ближайшей зимой не стоит ожидать апокалиптических картин в вопросе электроснабжения. Согласно прогнозам, отключения будут длиться максимум до 12 часов в сутки.

Об этом рассказал директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в материале РБК-Украина "Сезон без графиков. Отменят ли в Украине отключение света и что нужно успеть до холодов".

Как рассказывал член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, вполне вероятно, что энергетикам не удастся восстановить в полном объеме то, что разрушили россияне до начала отопительного сезона.

В то же время исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о планах восстановить до 70% генерации. Впрочем, если в прошлом году нужно было восстановить 10 блоков, то сегодня цифра выросла втрое.

"Если ДТЭК сможет восстановить 60%, это будет большим достижением. Но есть еще станции "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго", а они не могут дать подобных гарантий. Поэтому в отопительный сезон Украина все равно войдет с существенным дефицитом", - пояснил Рябцев.

Рябцев отметил, что из 9 ГВт разрушенной генерации, на ДТЭК приходится от 5 до 6 ГВт. То есть восстановление 60% "вернет" около 3 ГВт. В связи с этим Украина выйдет примерно на недостаток 4-5 ГВт. В соответствии с этим вероятно графики будут вводить в три-четыре очереди.

"Реальные прогнозы показывают, что мы будем иногда по 8, иногда по 12 часов в сутки без света. Ни о каких апокалиптических картинах речь не идет. Даже с учетом проблем, которые могут добавить российские обстрелы. Все это реалистичный сценарий на отопительный сезон", - отмечает Рябцев.

Ситуация со светом в Украине

С начала текущего года российские террористы совершили 8 массированных атак против объектов энергетики Украины. В связи с этим украинцам снова ежедневно вводят графики отключений. В результате ударов страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

Между тем эксперты также объяснили, выключат ли свет в августе-октябре и когда вернутся жесткие графики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Война в Украине
NEWS
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
DAILY
Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война