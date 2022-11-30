ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На випадок блекауту. У Києві створили алгоритм безперебійної роботи мобільного зв'язку

Новость на русском →
Київ, Середа 30 листопада 2022 22:40
На випадок блекауту. У Києві створили алгоритм безперебійної роботи мобільного зв'язку Фото: у Києві створили алгоритм безперебійної роботи мобільного зв'язку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада Києва створила алгоритм безперебійної роботи мобільного зв'язку під час блекауту. Зараз якомога більше вишок намагаються забезпечити генераторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Керівництвом міста разом з операторами мобільного зв'язку такий алгоритм створено, безперебійної роботи на випадок блекауту. Ми намагаємося якнайбільше станцій мобільного зв'язку забезпечити генераторами. У свою чергу, це вишки загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв'язком як Україну, так і Київ", - зазначив Попко.

За його словами, у райдержадміністраціях та лікарнях столиці також планують розмістити близько 40 Starlink. При цьому існує мережа оптоволоконних ліній, частина яких продовжить роботу навіть за блекауту. Їхню роботу забезпечать у половині "пунктів незламності", там буде вай-фай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після російської ракетної атаки 23 листопада на об'єкти української енергетичної інфраструктури у Києві та майже всіх областях України спостерігалися проблеми зі зв'язком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Електроенергія
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію